NN: Generaţia Z este mai interesată de asigurări decât generaţiile anterioare şi preferă soluţii digitale rapide

Generaţia Z din România manifestă un interes mai mare pentru asigurări decât generaţiile anterioare şi caută soluţii de protecţie simple, rapide şi complet digitale, potrivit unui studiu realizat de NN Asigurări şi transmis redacţiei. Tinerii români cu vârste între 23 şi 35 de ani, în special cei care locuiesc în mediul urban, preferă poliţele uşor de înţeles, utile în situaţii reale - cum ar fi accidentele - şi disponibile integral online.

Potrivit studiului, 6 din 10 tineri ar alege o asigurare care acoperă cheltuielile medicale rezultate în urma unui accident. Generaţia Z se distinge printr-o orientare mai puternică către viitor şi o mai bună conştientizare a nevoii de protecţie financiară. 33% dintre tinerii Gen Z sunt interesaţi de asigurările de sănătate (faţă de 29% dintre Millennials), 30% de asigurările de călătorie (faţă de 26%), iar 29% iau în calcul o asigurare de viaţă (faţă de 26% dintre Millennials).

„Tinerii din România, cu vârste între 23 şi 35 de ani, percep actualele produse de asigurare ca fiind orientate mai degrabă către un segment mai matur. Deşi sunt interesaţi de acest domeniu, simt nevoia unor soluţii care să le reflecte stilul de viaţă şi aspiraţiile. Sunt o generaţie activă, conectată digital, preocupată de sănătate, echilibru emoţional şi autonomie financiară”, a declarat Gabriela Lupaş-Ţicu, director general NN Asigurări.

Cercetarea mai arată că 72% dintre tineri preferă să achiziţioneze asigurări online, iar 88% doresc acces digital permanent la poliţa lor. Totodată, 80% afirmă că ar cumpăra o asigurare în cel mult 48 de ore dacă procesul ar fi complet digitalizat.

Pentru a răspunde acestor nevoi, NN lansează NN Go, o asigurare de accident destinată tinerilor activi, cu vârste între 18 şi 45 de ani. Produsul oferă protecţie atât în România, cât şi în străinătate, cu achiziţie 100% online şi preţuri fixe anuale de 190, 280 sau 360 de lei.

„Am creat NN Go ca răspuns la dorinţa tinerilor de a fi protejaţi fără drumuri inutile şi fără compromisuri legate de timp sau buget. Este o soluţie relevantă şi adaptată unei generaţii conectate, care caută rapiditate, transparenţă şi accesibilitate - de la activare online uşoară la servicii de telemedicină şi wellbeing”, a adăugat Gabriela Lupaş-Ţicu.

NN Go este disponibil în trei variante - NN Go, NN Go Plus şi NN Go Extra - care includ beneficii de spitalizare de 1.000 lei/zi pentru accidente, acoperiri de până la 10.000 lei/an pentru recuperare medicală şi intervenţii chirurgicale, precum şi acces nelimitat la servicii de telemedicină, consiliere psihologică, nutriţie şi fitness, disponibile 24/7.

Prin acest produs, NN îşi propune să atragă generaţiile tinere către o nouă cultură a protecţiei financiare, bazată pe digitalizare, simplitate şi încredere.