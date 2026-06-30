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Noi norme menite să protejeze industria siderurgică a UE de efectele negative ale supracapacităţii mondiale

L.B.
Internaţional / 30 iunie, 16:21

Noi norme menite să protejeze industria siderurgică a UE de efectele negative ale supracapacităţii mondiale

Un nou regulament care protejează sectorul siderurgic al UE de efectele negative ale supracapacităţii mondiale intră în vigoare la 1 iulie 2026. Acesta reprezintă un pas vital către asigurarea viabilităţii pe termen lung a unei industrii europene esenţiale din punct de vedere strategic, conform unui comunicat de presă oficial postat pe pagina oficiala a Comisiei Europene.

Ca parte a acestor noi norme, Comisia Europeană a publicat astăzi regulamentul de punere în aplicare care stabileşte distribuţia contingentelor tarifare pentru partenerii comerciali ai UE. Noul sistem, care cuprinde contingente tarifare globale reduse şi un nivel mai mare al taxei vamale în afara contingentelor, urmăreşte să protejeze industria siderurgică a UE după expirarea măsurii de salvgardare a UE privind oţelul.

Distribuţia contingentelor tarifare se bazează pe un set de criterii definite clar în noul Regulament al UE privind oţelul, asigurând un nivel previzibil de acces la piaţa UE pentru furnizorii din ţări terţe, printr-o metodologie echitabilă şi obiectivă. De asemenea, asigură şi diversitatea aprovizionării pentru utilizatorii din aval din UE.

Măsura stabileşte contingentele scutite de taxe vamale la 18,3 milioane de tone pe an, introducând o taxă vamală în afara contingentului de 50 % pentru 26 de categorii de produse siderurgice importate în UE. De asemenea, introduce o cerinţă de trasabilitate pentru a îmbunătăţi transparenţa lanţului de aprovizionare cu oţel al UE. Întreprinderile vor trebui să furnizeze informaţii cu privire la locul unde se realizează etapa de „topire şi turnare” din producţia oţelului importat.

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