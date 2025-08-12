Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Noi reguli pentru încadrarea cadrelor didactice în învăţământul preuniversitar

O.D.
12 august

Noi reguli pentru încadrarea cadrelor didactice în învăţământul preuniversitar

Procedura de constituire a normelor didactice pentru anul şcolar 2025-2026, adaptată la măsurile prevăzute de noua lege fiscal-bugetară, a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Documentul reglementează calendarul, condiţiile de încadrare, obligaţiile suplimentare şi excepţiile aplicabile personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Calendarul repartizării şi actualizării posturilor

Potrivit procedurii, cadrele didactice şi candidaţii repartizaţi pe posturi vacante în perioada 31 iulie - 4 august au primit decizii de repartizare şi s-au prezentat pentru semnarea contractelor până ieri. Între 11 şi 18 august, inspectoratele şcolare vor reactualiza lista posturilor vacante sau rezervate. În paralel, în perioada 11-14 august, unităţile de învăţământ vor putea revizui lista disciplinelor opţionale şi vor relua procedura de constituire a posturilor şi completare a normelor didactice.

Obligaţii suplimentare pentru învăţători şi profesori

În atribuţiile cadrelor didactice din învăţământul primar sunt incluse obligatoriu două ore de pregătire remedială pe săptămână. Totodată, personalul de conducere din inspectorate, casele corpului didactic, unităţi şcolare şi extraşcolare, precum şi personalul de îndrumare şi control, nu poate desfăşura activităţi de predare remunerate prin plata cu ora sau cumul.

Există însă o excepţie: în lipsa profesorilor calificaţi, consiliul de administraţie al inspectoratului poate aproba ca personalul de conducere să predea în regim de plată cu ora, dar doar în şcoli primare sau gimnaziale din mediul rural izolat şi la discipline pentru care are calificarea necesară.

Ordinea încadrării cadrelor didactice

Documentul stabileşte o ierarhie clară pentru ocuparea posturilor, prioritate având: Cadrele titulare din unitate, inclusiv debutanţii angajaţi până la 1 septembrie 2024; Cadrele care îşi întregesc norma începând cu 2025-2026; Cadrele pe perioadă determinată, cu note de minimum 7 la concursul naţional; Cadrele transferate, repartizate prin pretransfer sau cu modificarea repartizării; Cadrele cu normă completată ca urmare a reducerii de activitate. Lista continuă cu diverse categorii, inclusiv profesori care obţin definitivarea şi beneficiază de prelungirea contractului.

Reguli speciale pentru mediul rural

În liceele şi şcolile profesionale din mediul rural, norma didactică poate fi completată, pe perioadă determinată, şi cu ore la discipline din aceeaşi arie curriculară, chiar dacă nu corespund exact specializării de pe diplomă. Această completare este permisă până la un sfert de normă, fără pierderea drepturilor salariale.

Soluţionarea restrângerilor de activitate

Între 11 şi 14 august, profesorii care solicită transfer sau completare de normă din cauza restrângerii de activitate depun cereri la inspectorate, însoţite de documente justificative. Cererile pot fi transmise şi online. Pe 18 august vor fi afişate punctajele cadrelor didactice, iar între 18 şi 19 august se vor soluţiona contestaţiile.

Cadrele repartizate conform noii proceduri pot opta să nu susţină integral orele prevăzute în normă, în noile unităţi, cu diminuarea proporţională a salariului şi vechimii. Această procedură stabileşte nu doar un cadru clar pentru încadrare şi completarea normelor didactice, ci şi noi responsabilităţi şi restricţii pentru cadrele din conducere, vizând o optimizare a resurselor umane şi o acoperire echitabilă a posturilor în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

