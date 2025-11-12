Norvegia respinge ideea de a garanta fondurile ruse îngheţate destinate Ucrainei

Norvegia respinge propunerea ca fondul său suveran să garanteze eventualele pierderi juridice rezultate din utilizarea activelor ruse îngheţate pentru finanţarea Ucrainei, a declarat ministrul norvegian al Finanţelor, Jens Stoltenberg, citat de Reuters.

„Au existat sugestii ca Norvegia să garanteze întreaga sumă, aproximativ 1,6 trilioane de coroane norvegiene, dar acest lucru nu este o opţiune”, a precizat oficialul norvegian pentru postul public NRK, în timpul unei vizite la Bruxelles.

Miniştrii europeni de Finanţe urmează să discute joi planul prin care Uniunea Europeană ar putea mobiliza între 130 şi 140 de miliarde de euro (până la 163 miliarde de dolari) pentru Ucraina, prin valorificarea activelor ruse îngheţate în Europa. Belgia, unde se află instituţia Euroclear, care administrează cea mai mare parte a fondurilor ruse, s-a opus însă iniţiativei, invocând riscuri juridice.

Pentru a debloca negocierile, unii parlamentari norvegieni au sugerat ca fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 2 trilioane de dolari, să ofere garanţii financiare, idee respinsă categoric de Stoltenberg.

Fost secretar general al NATO, ministrul a subliniat că, deşi Norvegia nu este membră a Uniunii Europene, a contribuit deja semnificativ la sprijinul financiar pentru Ucraina şi este dispusă să participe la iniţiative europene comune, dar „nu poate fi singurul garant al unui astfel de mecanism”.

Fondul suveran norvegian, alimentat din veniturile petroliere şi gazeifere ale ţării, are o valoare echivalentă cu de patru ori PIB-ul naţional, iar guvernul poate utiliza anual doar 3% din totalul activelor, conform regulilor de prudenţă fiscală.