Novak Djokovici, în turul doi la US Open

O.D.
Sport / 25 august, 09:21

Novak Djokovici, în turul doi la US Open

Novak Djokovici, locul 7 mondial, l-a învins pe americanul Learner Tien, numărul 50 ATP, scor 6-1, 7-6 [3], 6-2, şi s-a calificat în turul al doilea al US Open.

În turul doi, Djokovici va evolua cu un alt american, Zachary Svajda, venit din calificări şi locul 145 mondial.

Djokovici a stârnit îngrijorare, după un set doi în care nu s-a regăsit, aşa cum a spus chiar el.

„Am început foarte bine. La 20 de minute după începerea primului set, mă simţeam bine. Apoi, la începutul celui de-al doilea set, au fost schimburi lungi şi am început să mă simt mai puţin bine. Nu ştiu de ce. M-a surprins cât de rău m-am simţit în al doilea set. Nivelul meu a scăzut şi am făcut multe greşeli care l-au readus în joc. Mă bucur că am reuşit să mă mobilizez pentru setul al treilea, care nu a fost atât de rău. Felul în care m-am simţit în setul al doilea mi-a îngreunat foarte mult viaţa pe teren. Partea bună este că acum voi avea două zile de odihnă. Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat. Nu am nicio accidentare sau altceva. Nu reuşeam să-mi revin între puncte. Trebuia să dau tot ce aveam mai bun şi am reuşit în primul set. În al doilea, a fost o luptă pentru supravieţuire. Dar, când a contat cu adevărat, am reuşit să trimit mingea în teren cu o dată mai mult decât el. Era mai degrabă o senzaţie generală, o incapacitate de a-mi reveni între puncte după schimburi lungi”, a declarat Djokovici.

