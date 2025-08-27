Novel Research: Contrabanda cu ţigarete a urcat la 11,9% în iulie, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani

Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în iulie 2025 până la 11,9% din totalul consumului, faţă de 10,1% în ianuarie, cel mai mare nivel din ultimii cinci ani, potrivit companiei de cercetare Novel Research.

Cea mai afectată zonă este sud-vestul ţării, unde contrabanda a urcat la 18,4%, urmată de nord-est (17,4%) şi sud-est (10,7%). Bulgaria a devenit principala sursă de provenienţă pentru piaţa neagră din România, cu aproape 35% din total, urmată de duty free (29,5%) şi Republica Moldova (15,9%).

„Noile evoluţii ale comerţului ilicit, care au dus piaţa neagră a ţigaretelor la 11,9% din consumul total - un nivel record al ultimilor cinci ani -, sunt îngrijorătoare şi subliniază importanţa stabilităţii economice şi fiscale pentru descurajarea contrabandei”, a declarat Ileana Dumitru, Director BAT Europa de Sud Est. Reprezentanţii JTI şi Philip Morris au avertizat, la rândul lor, că diferenţele de taxare între state şi majorările bruşte ale accizelor pot stimula comerţul ilicit şi pot reduce veniturile bugetare.

Autoritatea Vamală Română a confirmat tendinţa şi a anunţat măsuri suplimentare: limitarea clară a transporturilor ocazionale de produse accizabile, dotarea frontierelor cu echipamente moderne de scanare şi extinderea sistemelor de recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare. În primele şapte luni din 2025, Poliţia de Frontieră a confiscat 2,8 milioane de pachete de ţigări, iar Poliţia Română a destructurat 14 grupuri infracţionale, ridicând aproape 60 de milioane de ţigarete şi peste 3 tone de tutun.

Companiile de tutun, aflate în categoria mari contribuabili, virează anual la bugetul de stat circa 22 miliarde de lei din accize, TVA şi alte taxe.