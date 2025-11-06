Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Novo Nordisk reduce estimările de creştere a vânzărilor pentru medicamentele antiobezitate

S.B.
Companii / 6 noiembrie, 09:32

Novo Nordisk reduce estimările de creştere a vânzărilor pentru medicamentele antiobezitate

Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a anunţat miercuri că îşi diminuează aşteptările de creştere pentru tratamentele sale vedetă împotriva obezităţii şi diabetului, din cauza intensificării competiţiei şi a presiunilor tot mai mari asupra preţurilor în segmentul medicamentelor pentru slăbit, informează news.ro.

Profitul net trimestrial a fost de 20 miliarde de coroane daneze (3,1 miliarde dolari), în linie cu estimările analiştilor, în timp ce veniturile din vânzarea medicamentului pentru pierderea în greutate Wegovy au urcat cu 18% faţă de anul trecut, la 20,35 miliarde coroane, sub aşteptările de 21,35 miliarde.

Compania şi-a redus pentru a patra oară în 2025 estimările de vânzări, anticipând acum o creştere anuală între 8% şi 11%, faţă de intervalul anterior de 8%-14%. Prognoza pentru profitul operaţional a fost şi ea ajustată la 4%-7%, de la 4%-10%.

Acţiunile Novo Nordisk listate la Bursa din Copenhaga au scăzut cu 4,5% miercuri, acumulând o pierdere de aproape 45% de la începutul anului, pe fondul incertitudinilor privind preţurile şi concurenţa din sectorul medicamentelor antiobezitate.

Directorul general Mike Doustdar a declarat că ”deşi am obţinut o creştere robustă în primele nouă luni din 2025, tendinţele de prescriere, competiţia tot mai mare şi presiunea asupra preţurilor ne-au determinat să ajustăm ghidajul”.

El a precizat că tratamentele pentru obezitate ale companiei sunt utilizate de circa un milion de pacienţi în Statele Unite, echivalentul unei treimi din piaţă.

Analiştii UBS estimează că dificultăţile actuale vor afecta performanţele companiei şi în trimestrul al patrulea, precum şi în 2026, însă menţin o perspectivă neutră asupra acţiunilor, cu un preţ-ţintă de 340 coroane.

După o perioadă de expansiune fulminantă, Novo Nordisk se confruntă acum cu o serie de provocări: rezultate clinice sub aşteptări, concurenţă crescută din partea rivalilor precum Eli Lilly şi Pfizer, precum şi tensiuni legate de politicile americane privind tarifele şi plafonarea preţurilor medicamentelor.

În plan strategic, compania este implicată într-o luptă directă cu Pfizer pentru preluarea companiei americane de biotehnologie Metsera, specializată în tratamente pentru obezitate. Novo a crescut marţi oferta de achiziţie la 10 miliarde dolari, depăşind propunerea rivalului american.

”Am urmărit Metsera de mult timp, are unele dintre cele mai promiţătoare terapii complementare portofoliului nostru”, a declarat Doustdar, subliniind că fuziunea ar putea extinde semnificativ piaţa şi capacitatea companiei de a trata pacienţii cu nevoi medicale neacoperite.

