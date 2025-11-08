Oana Gheorghiu: „Magistraţii au fost prinşi într-un Caritas care nu putea dura la nesfârşit”

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că înţelege dificultatea magistraţilor de a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, însă susţine că sistemul pensiilor speciale este nesustenabil şi „nu putea dura la nesfârşit”, potrivit Digi24.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj: îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, un privilegiu din perspectiva societăţii. E foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani, de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu-l mai ai. Pentru oricine ar fi greu, dar cred că a fost un fel de Caritas, un sistem care nu putea să dureze. Oamenii raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi mai permite să plătească aceşti bani şi să menţină pensionari speciali”, a declarat vicepremierul.

Gheorghiu a subliniat că fondurile pentru pensiile de serviciu provin din bugete destinate altor domenii vitale, precum educaţia şi sănătatea: „Dacă banii ăia se duc la ei pentru că îşi dau sentinţe, sunt luaţi de undeva - poate de la gura unui copil care se culcă flămând sau de la un spital care nu are medicamente. Banii nu vin din aer. Atunci când primeşti privilegii, cineva este lăsat în urmă.”

Vicepremierul a adăugat că este nevoie de o discuţie deschisă despre echitate socială: „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă, în partea cealaltă, o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi acceptabilă pentru ei ca să continue să-şi ia aceşti bani. În termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii. E o părere personală, dar cred că e momentul să fim oneşti.”