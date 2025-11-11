Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Oana Ţoiu: ”Oameni care nu au spus o şoaptă despre reţelele de corupţie aruncă acum cu minciuni în cei capabili”

S.B.
Politică / 11 noiembrie, 14:09

Oana Ţoiu: ”Oameni care nu au spus o şoaptă despre reţelele de corupţie aruncă acum cu minciuni în cei capabili”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, despre „despre ce se întâmplă în aceste zile”, că atunci când apar „atacuri în rafală” asupra „unui om care se implică în reforma unei instituţii, a statului sau care doar reclamă o nedreptate”, „se consumă atâtea resurse, bani şi nervi” pentru a „intimida” şi „stopa brutal şi din faşă” orice demers reformator, potrivit news.ro.

”Hărţuiesc mediatic pentru ca vechile reţele să-şi conserve monopolul resurselor publice la care s-au mufat, cu rândul, nederanjaţi. Oameni care nu au spus o şoaptă despre reţelele de corupţie, care au închis ochii la ingerinţele Rusiei prin campanie de dezinformare, aruncă acum cu zoaie şi minciuni exact în cei capabili”, adaugă Ţoiu.

„Putem vorbi onest despre ce se întâmplă în aceste zile? Când vedeţi atacuri în rafală asupra unui om care se implică în reforma unei instituţii, a statului sau care doar reclamă o nedreptate întrebaţi-vă de ce se consumă atâtea resurse, bani şi nervi? Intimidează ca să fie stopat brutal şi din faşă orice demers reformator. Atacă pentru a speria oamenii oneşti şi liberi, dar şi pentru a-i timora pe alţii care le seamănă şi au un gând de implicare publică în guvernarea naţională sau locală. Hărţuiesc mediatic pentru ca vechile reţele să-şi conserve monopolul resurselor publice la care s-au mufat, cu rândul, nederanjaţi”, afirmă Oana Ţoiu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În opinia ministrului de Externe, oameni care „nu au spus o şoaptă despre reţelele de corupţie” ş care „au închis ochii la ingerinţele Rusiei prin campanie de dezinformare, „aruncă acum cu zoaie şi minciuni exact în cei capabili care au dovedit că pot să-şi construiască cariere independente de reţelele lor”.

„Pentru că reţelele funcţionează cu oameni slabi, dependenţi şi santajabili, nu cu cei care au credibilitate, independenţă şi pot oricând să spună NU unei şpăgi sau unei presiuni de altă natură”, completează Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe mai spune că astăzi, la 30 de ani de la dispariţia lui Corneliu Coposu, există o generaţie care „a înţeles că pentru libertate trebuie să lupţi zilnic”, iar sacrificiul este „infinit mai mic decât cel îndurat de generaţia sa”.

„Dar este nevoie ca oamenii cu mintea limpede să nu lase aceste campanii de denigrare să aibă efecte, denunţându-le exact ca ceea ce sunt, un atac la ambiţia de schimbare”, încheie Oana Ţoiu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb