Oana Ţoiu: Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, pe agenda reuniunii miniştrilor de Externe UE de la Copenhaga

Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei va figura pe agenda reuniunii informale a miniştrilor de Externe ai Uniunii Europene, care are loc vineri şi sâmbătă la Copenhaga, a declarat ministrul român de Externe, Oana Ţoiu.

„Atacurile zilnice asupra ţintelor civile din Ucraina demonstrează că Rusia ignoră complet valoarea vieţilor umane, atât ucrainene, cât şi ruseşti, continuând un război brutal şi ilegal, în loc să urmărească pacea susţinută de comunitatea internaţională, UE şi SUA”, a subliniat Ţoiu, într-o postare pe Facebook.

Ministrul român a precizat că tema va fi abordată în cadrul reuniunii miniştrilor UE de la Copenhaga, în format Gymnich. De asemenea, ea a atras atenţia asupra intensificării atacurilor Rusiei în regiunea Mării Negre şi a subliniat necesitatea creşterii presiunii financiare pentru a descuraja acţiunile agresive şi pentru a sprijini obiectivul comun al UE şi Ucrainei: dialog, armistiţiu şi pace durabilă.

Ţoiu a mai amintit că România, Republica Moldova şi Ucraina susţin dreptul suveran al fiecărei ţări de a-şi decide viitorul european, cooperare consolidată recent prin „Triunghiul Odesei”, reafirmând astfel angajamentul faţă de independenţa şi autodeterminarea ţărilor din regiune.