Oana Ţoiu, la Kiev: "România rămâne alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt şi ale noastre”

I.S.
Politică / 7 august, 13:28

Oana Ţoiu, la Kiev: "România rămâne alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt şi ale noastre”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, se află joi într-o vizită oficială la Kiev, marcând astfel prima deplasare bilaterală a unui ministru de externe român în capitala Ucrainei de la începutul invaziei ruse din 2022. Scopul vizitei este reafirmarea sprijinului ferm al României faţă de Ucraina şi transmiterea unui mesaj clar de solidaritate.

„Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina. Nu rămânem indiferenţi la suferinţă şi barbarie - nu doar pentru că este corect, ci şi pentru că este în interesul nostru naţional să oprim agresiunea rusă”, a declarat Ţoiu într-o postare pe Facebook.

În cadrul vizitei, ministra are programate întâlniri cu oficiali ucraineni de rang înalt pentru a discuta teme de interes comun. Vizita va continua la Cernăuţi, unde Oana Ţoiu va avea o întâlnire cu comunitatea de etnici români, una dintre cele mai importante din regiune.

Programul oficial a început cu o vizită emoţionantă la spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, care a fost bombardat în urmă cu un an într-un atac deliberat al forţelor ruse. Oana Ţoiu a descris atacul drept o „crimă de război şocantă”, care a revelat brutalitatea regimului de la Kremlin.

„Ca mamă, nu pot exprima în cuvinte ce sentimente puternice mi-au provocat aceste atacuri. Văzându-i pe aceşti copii nevinovaţi - unii dintre ei aflaţi sub tratament pentru afecţiuni grave - ţintiţi de bombele ruşilor, mi s-a confirmat, încă o dată, că lupta ucrainenilor este mai mult decât justificată”, a spus aceasta, exprimându-şi bucuria că spitalul a fost reconstruit şi şi-a reluat activitatea.

Tot în Kiev, ministra a vizitat şi Şcoala Supereroilor, un proiect educaţional din cadrul Institutului Naţional al Cancerului, destinat copiilor bolnavi care îşi continuă studiile în paralel cu tratamentele medicale. A lăudat implicarea fundaţiei Primei Doamne Olena Zelenska şi eforturile partenerilor internaţionali pentru a sprijini aceşti copii, pe care i-a numit „Supereroi” pentru curajul şi determinarea lor.

În finalul declaraţiilor sale, Oana Ţoiu a reiterat sprijinul necondiţionat al României faţă de Ucraina: „Vizitele de astăzi mi-au arătat, o dată în plus, pentru ce luptă ucrainenii: pentru a-i apăra pe aceşti copii vulnerabili, pentru viitorul lor, dar şi al nostru. România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt şi victoriile noastre.”

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.08.2025, 13:57)

    Daca baba avea un țoi , era ministru de rzboi , dar vad ca si fara se baga in seama !

07 august

07 august
