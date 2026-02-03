Oana Ţoiu merge la Washington pentru summitul mineralelor rare

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, va începe în 3 februarie o vizită de lucru la Washington, la invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, potrivit News.ro. Vizita se va desfăşura până pe 6 februarie, iar în 4 februarie, delegaţia României va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington D.C, relatează sursa citată.

Evenimentul urmăreşte consolidarea cooperării internaţionale pentru asigurarea lanţurilor de aprovizionare sigure şi diversificate, atât la nivel bilateral, cât şi în relaţia UE - SUA, conform News.ro. Agenţia adaugă că Ţoiu va fi însoţită de Mihai Jurca, şeful cancelariei premierului, şi de Radu Burnete, consilier prezidenţial pentru politici economice şi sociale.

Întâlnirea va aborda, potrivit News.ro, strategii cu privire la domeniul mineralelor critice şi va discuta propuneri de parteneriate comerciale şi investiţii strategice, care vor fi dezvoltate pe parcursul anului printr-un grup de lucru tehnic la nivel guvernamental.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis: „Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic şi dezvoltarea oportunităţilor pentru investiţii comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an şi susţin poziţionarea României ca actor european important în domeniul mineralelor rare”, mai adaugă sursa citată.