Oana Ţoiu: România susţine integritatea teritorială a Ucrainei

Ţara noastră sprijină o soluţie pentru încetarea conflictului din Ucraina, bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a acestei ţări, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o postare pe platforma X.

„Vizita mea recentă la Kiev a confirmat încă o dată că Ucraina, liderii şi poporul său sunt angajaţi pentru pace. România împărtăşeşte acest obiectiv, ca stat vecin şi membru al Uniunii Europene, şi l-am reiterat astăzi în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe (FAC)”, a scris şefa diplomaţiei române.