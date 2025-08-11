Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Oana Ţoiu: România susţine integritatea teritorială a Ucrainei

A.B.
11 august, 21:13

Oana Ţoiu: România susţine integritatea teritorială a Ucrainei

Ţara noastră sprijină o soluţie pentru încetarea conflictului din Ucraina, bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a acestei ţări, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o postare pe platforma X.

„Vizita mea recentă la Kiev a confirmat încă o dată că Ucraina, liderii şi poporul său sunt angajaţi pentru pace. România împărtăşeşte acest obiectiv, ca stat vecin şi membru al Uniunii Europene, şi l-am reiterat astăzi în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe (FAC)”, a scris şefa diplomaţiei române.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 21:38)

    Cu ce sustinem cu vorbe. terminati razboiul.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 21:47)

      Sustine cu resursele Romaniei si sacrificiile populatiei. Toiu, Bolojan, Nicusor Dan si presa aservita - ei slujesc Moldova lu Maia si Ucraina lu Zelensky.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 21:53)

      nu-i vb de asta dar dc n-ai arme nucleare cu ce sustii, boala lunga moarte sigura. si vorbim de morti la propriu total inutili soldati dar si multi civili.

      cine sustine asta e un CRIMINAL, sau O CRIMINALA. 

      Ai curaj sa-ti iei pe constiinta poate inca un milion de morti si rusii tot acolo vor fi. 

      Nu mai spun ca riscam sa se reverse razboiul si in RO.

      Sustineti pe Trump ca e singurul care are arme peste putin. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 21:59)

      Tre sa sustii cauza, nu un politician. Trump e schimbator ca vremea fiindca e manevrat de Iaraelieni.

      Nu stii ca Trump le-a zis celor din MAGA care l-au facut presedinte ca nu mai are nevoie de ei, doar pt ca acestia si-au aratat nemultumirea pt suprimarea dosarului Epatein? 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 21:54)

    e ca si cum ai zice ca juma de tara sustine ca esti virgina iar cealalta juma ii da dreptate!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

