Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Oana Ţoiu: România va deţine preşedinţia Consiliului UNDP/UNOPS/UNFPA

T.B.
Politică / 13 ianuarie, 10:17

Oana Ţoiu: România va deţine preşedinţia Consiliului UNDP/UNOPS/UNFPA

România a câştigat pentru 2026 mandatul de preşedinte al Consiliului Executiv al unora dintre cele mai importante agenţii de dezvoltare ale ONU - UNDP/UNOPS/UNFPA - şi va fi reprezentată de ambasadorul la ONU, Cornel Feruţă, potrivit ministrului de Externe Oana Ţoiu, pe Facebook.

"Activitatea României la ONU ne-a consolidat poziţionarea de parteneri de încredere, credibili, astfel încât, în reuniunea Consiliului Executiv de ieri, de la New York, România a fost aleasă prin consens pentru mandatul ce va dura pe parcursul anului 2026", a declarat Oana Ţoiu, pe Facebook.

Funcţia va fi exercitată de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Cornel Feruţă, un diplomat cu senioritate în formatele multilaterale, cu experienţa şi creativitatea necesare acestui rol, conform ministrului de Externe, Oana Ţoiu, pe Facebook.

Munca directă, pe dosare sensibile, alături de ambasadorul Feruţă şi de întreaga echipă ONU, "ne face să afirmăm cu claritate că avem o echipă la New York care ne face cinste", a adăugat Oana Ţoiu, pe Facebook.

Asumarea acestei poziţii "corespunde unui moment deosebit de important, pe fondul aprofundării, în 2026, a propunerilor de reformă cuprinzătoare a sistemului ONU", a precizat ministrul, pe Facebook.

Preşedintele Consiliului Executiv va conduce negocierile pe marginea propunerilor Secretarului General al ONU privind comasarea unor entităţi din sistemul ONU, conform declaraţiilor Oanei Ţoiu, pe Facebook.

Consiliul Executiv al UNDP/UNOPS/UNFPA este format din 36 de state membre, reprezentative pentru toate regiunile geografice ale lumii, alese pentru un mandat de trei ani, potrivit ministrului de Externe, Oana Ţoiu, pe Facebook.

România este membru din 2024, conform Oanei Ţoiu, Facebook.

Cu un buget de 23,8 miliarde de dolari pentru perioada 2026-2029, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD - UNDP) reprezintă o parte integrantă a familiei extinse a Naţiunilor Unite şi este principala agenţie cu mandat în domeniul dezvoltării, conform Oanei Ţoiu, pe Facebook.

PNUD îşi propune să contribuie decisiv la combaterea sărăciei, reducerea inegalităţilor şi construirea unei societăţi democratice, prin consolidarea statului de drept şi a instituţiilor sale, potrivit declaraţiilor ministrului, pe Facebook.

Cu un buget de 4,8 miliarde de dolari pentru perioada 2026-2029, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) îşi propune să gestioneze eficient provocările legate de îmbătrânirea populaţiei şi să sprijine guvernele în planificarea nevoilor populaţiei, conform Oanei Ţoiu, pe Facebook.

UNFPA urmăreşte, de asemenea, eradicarea violenţei bazate pe gen şi a practicilor dăunătoare, protejând femeile în 150 de ţări şi teritorii, conform Facebook, Oana Ţoiu.

Biroul ONU pentru Proiecte Speciale (UNOPS), cu proiecte în 188 de ţări şi un buget estimat la 3 miliarde de dolari, oferă servicii de management de proiect, dezvoltare a infrastructurii şi achiziţii, pentru promovarea păcii, acordarea de ajutor umanitar şi dezvoltare, conform declaraţiilor Oanei Ţoiu, pe Facebook.

"Multilateralismul are nevoie de data asta să fie şi apărat şi reformat în acelaşi timp şi cred că noi avem echilibrul necesar pentru asta", a mai spus ministrul de Externe, pe Facebook.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 11:56)

    Mediocritate, numele tău este Oana Toiu.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3564
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4650
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8643
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.3615

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb