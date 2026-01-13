Oana Ţoiu: România va deţine preşedinţia Consiliului UNDP/UNOPS/UNFPA

România a câştigat pentru 2026 mandatul de preşedinte al Consiliului Executiv al unora dintre cele mai importante agenţii de dezvoltare ale ONU - UNDP/UNOPS/UNFPA - şi va fi reprezentată de ambasadorul la ONU, Cornel Feruţă, potrivit ministrului de Externe Oana Ţoiu, pe Facebook.

"Activitatea României la ONU ne-a consolidat poziţionarea de parteneri de încredere, credibili, astfel încât, în reuniunea Consiliului Executiv de ieri, de la New York, România a fost aleasă prin consens pentru mandatul ce va dura pe parcursul anului 2026", a declarat Oana Ţoiu, pe Facebook.

Funcţia va fi exercitată de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Cornel Feruţă, un diplomat cu senioritate în formatele multilaterale, cu experienţa şi creativitatea necesare acestui rol, conform ministrului de Externe, Oana Ţoiu, pe Facebook.

Munca directă, pe dosare sensibile, alături de ambasadorul Feruţă şi de întreaga echipă ONU, "ne face să afirmăm cu claritate că avem o echipă la New York care ne face cinste", a adăugat Oana Ţoiu, pe Facebook.

Asumarea acestei poziţii "corespunde unui moment deosebit de important, pe fondul aprofundării, în 2026, a propunerilor de reformă cuprinzătoare a sistemului ONU", a precizat ministrul, pe Facebook.

Preşedintele Consiliului Executiv va conduce negocierile pe marginea propunerilor Secretarului General al ONU privind comasarea unor entităţi din sistemul ONU, conform declaraţiilor Oanei Ţoiu, pe Facebook.

Consiliul Executiv al UNDP/UNOPS/UNFPA este format din 36 de state membre, reprezentative pentru toate regiunile geografice ale lumii, alese pentru un mandat de trei ani, potrivit ministrului de Externe, Oana Ţoiu, pe Facebook.

România este membru din 2024, conform Oanei Ţoiu, Facebook.

Cu un buget de 23,8 miliarde de dolari pentru perioada 2026-2029, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD - UNDP) reprezintă o parte integrantă a familiei extinse a Naţiunilor Unite şi este principala agenţie cu mandat în domeniul dezvoltării, conform Oanei Ţoiu, pe Facebook.

PNUD îşi propune să contribuie decisiv la combaterea sărăciei, reducerea inegalităţilor şi construirea unei societăţi democratice, prin consolidarea statului de drept şi a instituţiilor sale, potrivit declaraţiilor ministrului, pe Facebook.

Cu un buget de 4,8 miliarde de dolari pentru perioada 2026-2029, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) îşi propune să gestioneze eficient provocările legate de îmbătrânirea populaţiei şi să sprijine guvernele în planificarea nevoilor populaţiei, conform Oanei Ţoiu, pe Facebook.

UNFPA urmăreşte, de asemenea, eradicarea violenţei bazate pe gen şi a practicilor dăunătoare, protejând femeile în 150 de ţări şi teritorii, conform Facebook, Oana Ţoiu.

Biroul ONU pentru Proiecte Speciale (UNOPS), cu proiecte în 188 de ţări şi un buget estimat la 3 miliarde de dolari, oferă servicii de management de proiect, dezvoltare a infrastructurii şi achiziţii, pentru promovarea păcii, acordarea de ajutor umanitar şi dezvoltare, conform declaraţiilor Oanei Ţoiu, pe Facebook.

"Multilateralismul are nevoie de data asta să fie şi apărat şi reformat în acelaşi timp şi cred că noi avem echilibrul necesar pentru asta", a mai spus ministrul de Externe, pe Facebook.