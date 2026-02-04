Oferta Electro-Alfa a fost acoperită integral; suprasubscriere masivă pe tranşa investitorilor de retail

• Valoarea subscrierilor micilor investitori a depăşit un miliard de lei, sumă ce sugerează folosirea scrisorilor de garanţie bancară

• Investitorii de retail beneficiază de un discount de 5% faţă de preţul final pentru subscrierile realizate până la data de 5 februarie, inclusiv

• Oferta publică initială se va încheia în data de 11 februarie

Tranşa investitorilor instituţionali din oferta publică iniţială a Electro-Alfa International, companie activă în industria echipamentelor electrice şi a proiectelor energetice integrate, a fost acoperită integral încă din a doua zi de la lansare, potrivit unor surse din piaţă, în timp ce tranşa destinată investitorilor de retail este suprasubscrisă masiv, conform datelor disponibile pe platforma unui broker.

Oferta constă în emiterea a 65,99 milioane de acţiuni, echivalentul a 35% din numărul total de acţiuni pe care societatea îl va avea după realizarea operaţiunii de piaţă, din care investitorilor de retail le este alocată o tranşă de 10%, aceştia având posibilitatea să subscrie la preţul de 8,85 lei pe acţiune, nivelul maxim al intervalului din ofertă.

Până astăzi, la ora 12:15, micii investitori plasaseră ordine de cumpărare pentru circa 116,4 milioane de acţiuni, echivalentul unei suprasubscrieri de 1.660% faţă de cele 6,6 milioane de titluri care le sunt destinate, valoarea totală a subscrierilor ridicându-se la 1,03 miliarde de lei. Nivelul ridicat al subscrierilor sugerează utilizarea scrisorilor de garanţie bancară de către unii investitori, ordinele nefiind acoperite integral cu numerar.

Subscrierea minimă pentru un investitor de retail este de 400 de titluri, aceştia beneficiind de un discount de 5% din preţul final al ofertei pentru ordinele de cumpărare plasate în primele patru zile ale operaţiunii de piaţă, respectiv până în data de 5 februarie, inclusiv. Oferta, ce a început în data de 2 februarie, se va încheia în data de 11 februarie.

Intervalul de preţ la care pot subscrie investitorii instituţionali, a căror tranşă reprezintă 90% din întreaga ofertă, este cuprins între 8,35 lei şi 8,85 lei, pasul de cotare fiind de 0,1 lei. La preţul maxim, valoarea ofertei se va ridica la aproximativ 584 milioane de lei, în timp ce evaluarea anticipată a companiei se situează între 1,57 miliarde de lei şi 1,67 miliarde de lei, în funcţie de preţul la care se va încheia operaţiunea de piaţă.

Potrivit informatiilor din prospect, există posibilitatea realocării între tranşe, ceea ce înseamă că tranşa destintă retailului poate până la 15% din ofertă.

”Preţul final de ofertă va fi stabilit de către societate după consultarea cu intermediarii coordonatori, pe baza manifestărilor de interes făcute de investitorii instituţionali în timpul procesului de bookbuilding”, se arată în prospectul ofertei, ce include şi un program de stabilizare de 30 de zile, dacă va fi necesar.

Societatea intenţionează să distribuie dividende în cuantum de minimum 30% din profitul net anual consolidat, rată care permite emitentului să urmărească viitoare oportunităţi de investiţii pentru creştere, returnând, în acelaşi timp, o parte din profiturile generate către acţionari, se mai menţionează în document.

”Fondurile nete obţinute de societate în cadrul ofertei vor fi utilizate pentru susţinerea creşterii prin achiziţii strategice (inclusiv pentru plata preţului aferent achiziţiilor deţinerilor în Elcomex, Spiact şi Electro Alfa CM), dezvoltarea de capacităţi interne (inclusiv pentru societăţile ce urmează a fi achiziţionate, Elcomex şi Spiact), investiţii în producerea şi stocarea de energie şi inovare, precum şi pentru extinderea pe pieţe externe şi creşterea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore, în funcţie de oportunităţi şi de condiţiile de piaţă”, potrivit informatiilor din prospectul de listare.

Electro-Alfa International este pilonul central al grupului de companii controlat de acţionarul majoritar şi unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piaţă estimată la 32,5% în 2024. Compania operează un model „one-stop-shop”, acoperind întreg lanţul de valoare, de la proiectare şi producţie la instalare, punere în funcţiune şi mentenanţă, atât pentru echipamente de joasă şi medie tensiune, cât şi pentru proiecte EPC complexe. Grupul dispune de patru unităţi de producţie moderne în Botoşani, cu o suprafaţă totală de peste 25.000 metri pătraţi, un centru propriu de cercetare-dezvoltare şi colaborează cu peste 500 de clienţi la nivel naţional şi internaţional.

Portofoliul de contracte aflate în derulare depăşeşte 145 milioane euro şi acoperă sectoare strategice precum energia, transporturile, rafinarea, infrastructura de irigaţii şi cea feroviară. Printre proiectele majore se numără modernizarea tehnologică a rafinăriei Petrobrazi, livrările pentru infrastructura electrică a Autostrăzii Moldovei A7, reabilitarea staţiilor de transformare din reţeaua naţională şi lucrări ample de modernizare a infrastructurii în judeţe precum Mehedinţi şi Giurgiu. În paralel, compania este implicată activ în proiecte de parcuri fotovoltaice, staţii electrice şi unităţi de stocare a energiei, un segment aflat într-o expansiune accelerată în România.

Strategia Electro-Alfa pentru perioada 2026-2030 vizează consolidarea pe pieţele existente din energie şi infrastructură, extinderea în Uniunea Europeană, fără a neglija Ucraina şi Republica Moldova, precum şi intensificarea fuziunilor şi achiziţiilor.

Pentru anul financiar 2025, compania estimează venituri de peste 800 milioane lei, EBITDA de peste 100 milioane lei şi un profit brut de aproximativ 100 milioane lei, pe baza unor date estimate, neauditate şi nerevizuite. Performanţa confirmă o dinamică accelerată de creştere: în 2024, Electro-Alfa International a raportat venituri de 648,4 milioane lei şi un profit net de 57,4 milioane lei, faţă de 435,8 milioane lei în 2023 şi 259,2 milioane lei în 2022, ceea ce corespunde unei rate anuale compuse de creştere de peste 58% în perioada 2022-2024.

EBITDA a urcat la 76,7 milioane lei în 2024, de la 51,6 milioane lei în 2023 şi 31,4 milioane lei în 2022, reflectând atât creşterea volumelor de producţie, cât şi extinderea activităţilor de tip EPC, inclusiv pe pieţele externe.

Emitentul este controlat de Gheorghe Ciubotaru, care deţine 80% din capitalul social, în timp ce societatea Electro Alfa Management deţine 20% din capitalul social al Electro-Alfa International. Gheorghe Ciubotaru deţine 51% din capitalul social al Electro Alfa Management.