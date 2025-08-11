Oficial american: Armata SUA se pregăteşte pentru o posibilă activare a Gărzii Naţionale în Washington

Armata SUA se pregăteşte pentru posibila activare a unei părţi din Garda Naţională în Washington, D.C., potrivit unui oficial american, relatează ABC News.

Nu se ştie exact câţi membri ai Gărzii Naţionale vor fi mobilizaţi, deoarece încă nu s-a luat o decizie în acest sens. Garda Naţională din Washington D.C. are 2.700 de membri.

Se preconizează că, în cazul activării gărzii naţionale, aceasta va avea un rol de sprijin pentru autorităţile locale.

Garda Naţională din Washington D.C. este unică în sensul că, spre deosebire de alte gărzi naţionale, nu se află sub controlul unui guvernator sau, în acest caz, al primarului oraşului Washington D.C., ci al preşedintelui.

Autoritatea a fost delegată secretarului apărării şi secretarului armatei.