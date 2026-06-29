Olanda avertizează că Rusia ar putea ataca NATO la un an după încheierea războiului din Ucraina

Rusia ar putea lansa o campanie militară 'limitată' împotriva unei ţări NATO la doar un an după încheierea războiului din Ucraina, a avertizat luni Ministerul olandez al Apărării, informează Agerpres.

În raportul său anual privind strategia de apărare, ministerul, care a declarat că Europa se află într-o 'zonă gri' între război şi pace, s-a angajat să crească investiţiile olandeze în apărare, în special în arme fără pilot, precum dronele.

'Serviciile de informaţii olandeze consideră că Rusia se pregăteşte pentru o confruntare pe termen lung cu Europa', se mai arată în raport.

'În cel mai rău scenariu, un război limitat împotriva membrilor NATO ar putea avea loc la un an de la încheierea războiului rusesc din Ucraina', se mai spune în raport.

Acest avertisment a fost emis în timp ce membrii NATO se pregătesc pentru summitul alianţei din capitala Turciei, Ankara, din 7 şi 8 iulie, ameninţarea rusească reprezentând una dintre temele centrale ale reuniunii.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia 'ar putea fi gata să folosească forţa militară împotriva NATO în termen de cinci ani'.

Pentru a contracara aceste ameninţări, Olanda şi-a stabilit obiectivul de a dispune de jumătate din capacităţile sale operaţionale de arme fără pilot în termen de cinci ani.

Pentru a-şi atinge acest obiectiv, guvernul olandez intenţionează să înfiinţeze un 'laborator de dezvoltare' special însărcinat cu proiectarea şi construirea de drone capabile să combată alte drone.

'Întrebarea este dacă Europa şi Olanda vor fi suficient de puternice la timp pentru a ne proteja libertatea, securitatea şi modul de viaţă', a declarat ministrul apărării, Dilan Yesilgoz.

'Aceasta este responsabilitatea fiecărei generaţii, dar rareori a fost atât de urgentă', a adăugat Yesilgoz.