Olguţa Vasilescu: „Nu am cerut demisia lui Grindeanu; Toate funcţiile depind de coaliţie”

Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, a reacţionat la informaţiile apărute în spaţiul public privind o presupusă solicitare de demisie a lui Sorin Grindeanu, susţinând că declaraţiile sale au fost interpretate eronat, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a afirmat că nu a cerut demisia lui Sorin Grindeanu din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, precizând că a făcut referire la un principiu general, potrivit căruia toate funcţiile politice sunt dependente de existenţa unei coaliţii de guvernare, conform postării pe Facebook.

„Dacă se denunţă coaliţia, toate funcţiile se pierd. Toate. Absolut toate”, a declarat Olguţa Vasilescu, subliniind că această regulă ar viza toate poziţiile politice, de la premier şi miniştri până la şefii de instituţii, conform aceleiaşi postări

De asemenea, aceasta a menţionat că, potrivit cadrului constituţional, funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor nu poate fi schimbată decât la solicitarea partidului din care face parte titularul funcţiei, conform postării sursă.

Olguţa Vasilescu a adăugat că, în contextul actual, există un număr semnificativ de demisii aşteptate, în cazul unei eventuale rupturi a coaliţiei de guvernare, reiterând că declaraţiile sale au fost scoase din context în dezbaterea publică, potrivit postării pe Facebook.