Olguţa Vasilescu: A constatat şi premierul Bolojan că datele prezentate în coaliţie nu erau cele reale

Lia Olguţa Vasilescu, vicepreşedinte PSD, primar al Craiovei şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a reacţionat după conferinţa de presă susţinută de premierul Ilie Bolojan. Ea spune că este mulţumită de faptul că premierul a recunoscut că datele discutate în coaliţie nu erau corecte şi că s-a confirmat faptul că administraţia locală nu are cei mai mulţi angajaţi din sectorul public.

„Mă bucur că domnul premier a constatat că în administraţiile locale sunt doar 129.000 de angajaţi, nu peste 300.000, cum se vehicula. De asemenea, a fost de acord că nu toate primăriile pot fi comparate între ele, unele având servicii precum spaţii verzi sau salubritate în interiorul aparatului propriu, iar altele externalizate. S-a recunoscut şi că şi administraţia centrală are nevoie de restructurări”, a scris Vasilescu pe Facebook.

Totuşi, aceasta critică afirmaţiile premierului referitoare la faptul că jumătate dintre unităţile administrativ-teritoriale ar avea personal supradimensionat, cu excepţia Oradiei şi Bihorului:

„Oradea, cu 213.000 de locuitori, nu poate fi comparată cu oraşe precum Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Galaţi sau Craiova, care au populaţii mult mai mari şi servicii publice mai complexe. Craiova, de exemplu, deşi are dreptul legal la 720 de posturi, funcţionează cu 490 de angajaţi. Niciun oraş mare nu a atins numărul maxim de posturi permis de lege. De aceea, comparaţiile făcute pentru a arăta cine e "corect' şi cine a exagerat nu sunt relevante şi nu pot rămâne baza legii.”

Vasilescu subliniază că sprijină ideea unei administraţii mai eficiente, dar numai pe baza unor calcule exacte:

„Ne dorim o administraţie mai suplă şi performantă, în care să rămână doar angajaţii capabili. Dar trebuie să lucrăm cu date reale, pentru a nu nedreptăţi niciun oraş sau comună. Vom formula amendamente şi aşteptăm de la guvern cifre corecte.”