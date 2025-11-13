OMS: Criza climatică este o criză sanitară

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că situaţia climatică este o criză sanitară şi a cerut ca sănătatea să devină un subiect central în negocierile internaţionale privind schimbările climatice, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.

Rudiger Krech, însărcinatul OMS cu Mediul şi Modificările Climatice a declarat că: „A venit timpul ca sănătatea să devină un subiect al negocierilor oficiale (în lupta împotriva modificărilor climatice, aflate în curs la Belem, în Brazilia, la COP30), iar noi sperăm ca acest lucru să aibă loc la COP31, anul viitor”.

El a mai precizat şi că sănătatea a fost subiectul multor discuţii în cadrul COP, însă „niciun cadru oficial de negocieri cu privire la sănătate nu a fost încă creat”, adaugă acesta.

Tedros Adhanom Ghebreyesus susţine că: „Sănătatea este cel mai convingător domeniu în privinţa acţiunii climatice, însă de prea mult timp ea este doar o notă se subsol pe pagina negocierilor în lupta împotriva modificărilor climatice”.

De asemenea, el a mai adăugat faptul că: ”Este mult mai uşor să-i convingi pe oameni de urgenţa de a-şi proteja propria sănătate sau pe cea a copiilor lor decât să protejezi gheţarii sau ecosistemele. Ambele sunt importante, dar una este mult mai aproape de noi”.

Totodată, Brazilia urmează să anunţe joi un plan de adaptare la schimbările climatice axat pe sănătate, în cadrul unei zile dedicate sănătăţii la COP30, conform directorului general OMS. Planul va include măsuri prin care statele să-şi consolideze sistemele sanitare şi să se pregătească pentru impactul medical al încălzirii globale.