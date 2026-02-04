OMV Petrom înregistrează scădere a profitului şi continuă investiţiile strategice

OMV Petrom a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproximativ 3 miliarde lei, în scădere cu 27% faţă de 2024, şi cu investiţii record de 7,8 miliarde lei, într-un context de piaţă volatilă şi preţuri mai mici ale ţiţeiului, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Rezultatul din exploatare, excluzând elementele speciale, a scăzut cu 10%, până la circa 5,2 miliarde lei, în timp ce contribuţia grupului la bugetul de stat a rămas stabilă, la aproximativ 16 miliarde lei, se arată în comunicat.

Segmentul de Explorare şi Producţie a înregistrat, conform sursei precizate, o scădere a rezultatului din exploatare cu 27%, la 2,174 milioane lei, în principal din cauza preţurilor şi volumelor mai mici de ţiţei. Producţia totală de hidrocarburi a scăzut cu 4%, la 104,5 mii bep/zi, iar costul de producţie a crescut cu 9%, până la 17,8 USD/bep, arată comunicatul. În Rafinare şi Marketing, rezultatul din exploatare a rămas stabil la 2,453 milioane lei, iar marja de rafinare a crescut cu 35%, la 12,4 USD/bbl, se specifică în comunicatul de presă.

Sursa amintită subliniază că în domeniul Gaze şi Energie, vânzările de gaze naturale au urcat cu 12%, la 48,3 TWh, cel mai ridicat nivel anual din 2021, iar producţia centralei electrice Brazi a fost de 4,7 TWh, reprezentând 9% din mixul naţional. Grupul a continuat proiectele de energie cu emisii reduse de carbon, conform comunicatului, inclusiv construcţia unei unităţi de combustibili sustenabili la Petrobrazi, patru parcuri fotovoltaice în România şi extinderea reţelei de încărcare pentru vehicule electrice la circa 1.350 de puncte.

OMV Petrom a menţinut investiţiile în proiecte regionale şi sociale, cu aproximativ 20,5 milioane euro direcţionaţi către educaţie timpurie, sănătate, mediu şi iniţiative comunitare prin Fundaţia OMV Petrom şi programele directe ale companiei, adaugă sursa menţionată.

Grupul estimează pentru următorii ani menţinerea unui ritm ridicat al investiţiilor, de circa 9 miliarde lei anual, în paralel cu adaptarea ţintelor strategice în linie cu tranziţia energetică şi securitatea energetică, potrivit comunicatului de presă.