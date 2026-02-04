Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
OMV Petrom propune alocarea unui dividend cu randament de 4,8%

A.I.
Piaţa de Capital / 4 februarie, 10:27

OMV Petrom propune alocarea unui dividend cu randament de 4,8%

Dividendul de bază propus este în creştere cu 5% faţă de cel de anul trecut, în vreme ce dividendul special este în scădere cu 44%

„Propunerea pentru dividendul total pe acţiune de 0,0578 lei se transpune într-o scădere de 10,2% comparativ cu anul precedent şi într-o rată de distribuire de 40% din fluxul de numerar din activitatea de exploatare”, potrivit raportului companiei

OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie petrolieră din Sud-Estul Europei, propune acţionarilor distribuirea unui dividend total în acest an de 0,0578 lei, din rezultatul anului trecut, echivalentul unui randament net de 4,8% faţă de preţul de închidere de ieri al titlurilor companiei, de 1,003 lei, după cum reiese din raportul emitentului, publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

„În linie cu politica de dividende curentă, OMV Petrom S.A. se angajează să asigure acţionarilor o rentabilitate competitivă pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv plata unui dividend de bază crescător, în concordanţă cu performanţa financiară şi necesarul de investiţii, având în vedere soliditatea financiară pe termen lung a companiei.

Într-un mediu de piaţă favorabil şi la discreţia conducerii, ar putea fi distribuite şi dividende speciale, cu condiţia ca planurile de investiţii ale companiei să fie finanţate.

Compania îşi menţine obiectivul de a-şi creşte dividendul de bază pe acţiune cu 5%-10% pe an până în 2030 şi de a distribui dividende totale (de bază şi speciale) între 40-70% din fluxurile de trezorerie din activităţile de exploatare în fiecare an până în 2030. Dividendele totale se estimează că vor reprezenta aproximativ 50% din fluxurile de trezorerie din activităţile de exploatare, în medie, pentru perioada 2022-2030”, se arată în raportul companiei.

Dividendul de 0,0578 lei pe acţiune este compus de dintr-un dividend de bază de 0,0466 lei pe titlu, ceea ce implică o creştere de 5% comparativ cu cel de anul trecut, la limita inferioară a intervalului de creştere de 5-10% menţionat în îndrumarea companiei, şi dintr-un dividend special de 0,0112 lei pe actiune, ceea ce implică o scădere de 44% comparativ cu cel de anul anterior.

„Propunerea pentru dividendul total pe acţiune de 0,0578 lei se transpune într-o scădere de 10,2% comparativ cu anul precedent şi într-o rată de distribuire de 40% din fluxul de numerar din activitatea de exploatare (folosind cifra preliminară pentru 2025 de flux de numerar din activitatea de exploatare al Grupului OMV Petrom) şi un randament al dividendului de 5,8% (folosind preţul de închidere al acţiunii OMV Petrom la data de 30 decembrie 2025 de 0,995 lei)”, potrivit raportului.

OMV Petrom a raportat venituri din vânzări preliminare de circa 36,6 miliarde de lei pentru anul 2025, cu 2% peste cele din anul trecut, în vreme ce profitul net s-a depreciat cu 27%, până la 3,06 miliarde de lei.

Austriecii de la OMV deţin 51% din OMV Petrom, în vreme ce statul român, prin Ministerul Energiei, are 20,7% din companie, a cărei evaluare bursieră se ridică la circa 62 de miliarde de lei.

Opinia Cititorului ( 5 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 10:41)

    Sa fie primit dividendul, zicea Vîjeu despre SNG, dar despre SNP nimic domne? Oameni seriosi, rezultatele se vor imbunatati acum cand bonusurile vor depinde numai de rezultatele SNP.

    Ce nu imi place este nivelul investitiilor, vor sa mearga in 2026 pe "investitii totale nete de pana la 9,4 mld lei," anul trecut 7.8mld, nu se cam exagereaza? 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 10:44)

      Trebuie să pornească Neptun Deep-ul, apoi vor crește și încasările.

      Și da, ai dreptate, în vremurile astea, orice ban venit din dividende este binevenit. 

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 11:05)

      Eu am SNP si OMV.

      OMV a propus un dividend brut de 4.4 euro/actiune 

      1.3.  mai exact? (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de Cosmin în data de 04.02.2026, 11:20)

      mai exact cat e netul in procente, dupa taxe & comisioane & impozite? Cre' ca asta conteaza, in final, nu?

      1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 11:28)

      Taxele sunt 30%. Dividendul este aproximativ 3 euro net

adb