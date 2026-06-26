OMV Petrom: Toate modulele pentru proiectul de hidrogen verde de la Petrobrazi au fost livrate

OMV Petrom anunţă livrarea celui de-al patrulea şi ultimului modul al electrolizorului de 20 MW pentru producţia de hidrogen verde la rafinăria Petrobrazi, potrivit unui comunicat al companiei, publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

Compania are în dezvoltare o capacitate de 55 de MW, prin două proiecte: unul de 20 de MW şi altul de 35 de MW.

„Progresăm cu dezvoltarea uneia dintre cele mai mari capacităţi de producţie de hidrogen verde din România. Toate componentele electrolizorului de 20 MW au fost livrate. În perioada următoare, vor continua livrările pentru cel de-al doilea proiect de hidrogen verde, cu o capacitate de 35 MW, ceea ce reflectă progresul susţinut al investiţiei”, a declarat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom pentru Rafinare şi Marketing.

Electrolizorul de 20 MW va produce aproximativ 3.000 de tone de hidrogen verde pe an, obţinut prin electroliza apei cu energie din surse regenerabile. Acesta va fi utilizat în procesele de producţie pentru carburanţi, inclusiv combustibil sustenabil pentru aviaţie (SAF - Sustainable Aviation Fuel) şi motorină din surse regenerabile (HVO - Hydrotreated Vegetable Oil).

Echipamentele sunt furnizate de Neuman & Esser (Germania), iar lucrările de construcţie, logistica, fabricarea componentelor şi montajul modulelor la Petrobrazi sunt realizate de Kraftanlagen Romania, în parteneriat cu furnizori locali. Proiectul de 20 MW beneficiază de aproximativ 21 de milioane de euro fonduri nerambursabile prin PNRR.

Programul SAF/HVO implică investiţii totale de 750 de milioane de euro: 560 de milioane de euro pentru construcţia unităţii SAF/HVO şi 190 de milioane de euro pentru cele două instalaţii de producţie a hidrogenului verde.

Cu o capacitate anuală de 250.000 de tone, noua unitate va poziţiona OMV Petrom ca unul dintre cei mai mari producători de combustibili sustenabili din Europa de Sud-Est. Lucrările de construcţie, începute anul trecut, avansează conform planului.

Cele două proiecte de hidrogen verde, cu o capacitate instalată totală de 55 MW şi o producţie anuală estimată la aproximativ 8.000 de tone, vor susţine producţia de combustibili sustenabili SAF şi HVO, obţinuţi din uleiuri vegetale şi uleiuri uzate. Aceşti carburanţi pot reduce emisiile de CO₂ cu cel puţin 65% pe întreg ciclul de viaţă şi sunt compatibili cu infrastructura existentă.