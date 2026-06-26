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One United Properties lansează Oferta Publică de Cumpărare pentru răscumpărarea a până la 4.77 milioane de acţiuni

S.B.
Piaţa de Capital / 26 iunie, 10:22

One United Properties lansează Oferta Publică de Cumpărare pentru răscumpărarea a până la 4.77 milioane de acţiuni

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, anunţă lansarea unei Oferte Publice de Cumpărare („OPC”) pentru răscumpărarea acţiunilor proprii.

Oferta a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 24 iunie 2026. Prin intermediul Ofertei, One United Properties intenţionează să achiziţioneze până la 4.770.000 de acţiuni, reprezentând până la 4,32% din capitalul social subscris şi vărsat al Companiei, la un preţ de 33,00 lei per acţiune. Oferta se va derula în perioada 1 iulie 2026 - 14 iulie 2026.

„Alocarea capitalului reprezintă una dintre cele mai importante responsabilităţi ale unei companii listate. Lansarea acestei Oferte Publice de Cumpărare reflectă încrederea noastră în robusteţea businessului, în calitatea bazei noastre de active şi în perspectivele noastre de creştere pe termen lung. Evaluăm constant modul în care putem utiliza capitalul astfel încât să creăm în timp cea mai mare valoare pentru acţionari şi considerăm că, alături de investiţiile continue în portofoliul nostru de dezvoltări, răscumpărarea şi anularea acţiunilor reprezintă o modalitate atractivă de utilizare a capitalului, care creşte valoarea per acţiune. Această tranzacţie consolidează angajamentul nostru faţă de dezvoltarea disciplinată, gestionarea prudentă a bilanţului şi crearea de valoare pe termen lung pentru acţionarii noştri”, a declarat Claudio Cisullo, Preşedintele Consiliului de Administraţie al One United Properties.

Lansarea Ofertei reflectă strategia One United Properties de alocare a capitalului şi încrederea în valoarea pe termen lung a businessului. Prin răscumpărarea şi anularea acţiunilor, Compania urmăreşte să reducă numărul de acţiuni aflate în circulaţie şi să crească deţinerea proporţională a acţionarilor rămaşi. Totodată, prin intermediul Ofertei, acţionarii care doresc să monetizeze parţial sau integral investiţia deţinută au posibilitatea de a face acest lucru într-un cadru organizat, în timp ce Compania îşi păstrează flexibilitatea financiară necesară pentru implementarea portofoliului de dezvoltări şi urmărirea oportunităţilor viitoare de creştere.

OPC face parte din programul mai amplu de răscumpărare aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 15 octombrie 2025, având ca scop reducerea capitalului social al Companiei. Acţiunile răscumpărate prin intermediul Ofertei vor fi anulate, iar capitalul social al Companiei va fi redus în mod corespunzător.

Membrii Consiliului de Administraţie, inclusiv cofondatorii Companiei, Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, au confirmat că îşi vor menţine acţiunile deţinute şi nu vor participa în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.

Oferta se va derula în conformitate cu reglementările aplicabile şi cu Documentul de Ofertă aprobat. Acţionarii care doresc să participe pot oferi spre vânzare o parte sau toate acţiunile deţinute pe parcursul perioadei Ofertei, prin SSIF BRK Financial Group S.A., intermediarul Ofertei, sau printr-o societate de servicii de investiţii financiare ori o instituţie de credit autorizată care participă la Ofertă, în conformitate cu procedurile descrise în Documentul de Ofertă.

Opinia Cititorului ( 2 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 26.06.2026, 10:49)

    doar o mică amintire:

    ONE o luat împrumut recent, 80milioane EUR de la Unicredit ! 

    :

    Claudio Cisullo + Unicredit (o bancă de macaronari) = LOVE 

    Acord

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    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 10:53)

      Asa se albesc banii oare,nu cu clor?

      Acord

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