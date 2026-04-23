ONRC: 1.829 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primul trimestru din 2026

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă în primele trei luni din 2026 a fost de 1.829, în creştere cu 14,31% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, când au fost înregistrate 1.600 de cazuri, potrivit datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe insolvenţe au fost înregistrate în Bucureşti - 373 de firme şi PFA, în creştere cu 1,63% faţă de primul trimestru din 2025, conform ONRC. Judeţele Bihor (116 insolvenţe), Cluj (100) şi Timiş (75) ocupă următoarele poziţii în ierarhie, arată aceleaşi date oficiale.

Creşterile cele mai mari faţă de primul trimestru din 2025 s-au înregistrat în judeţele Maramureş, cu 61 de insolvenţe (plus 90,62%), şi Arad, cu 62 de cazuri (plus 87,88%), potrivit ONRC. La polul opus, Caraş-Severin a înregistrat doar 8 insolvenţe, cu o scădere de 46,67% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform aceleiaşi surse.

Pe sectoare economice, comerţul cu ridicata şi amănuntul au avut cel mai mare număr de proceduri deschise - 311, urmate de construcţii cu 294 şi de transporturi şi depozitare cu 152, potrivit datelor ONRC. Industria prelucrătoare a înregistrat 148 de insolvenţe în primele trei luni ale anului, arată aceeaşi sursă.

În luna martie 2026, au fost deschise 738 de proceduri de insolvenţă la nivel naţional, cele mai multe în Bucureşti (151), Bihor (52) şi Timiş (35), conform ONRC.