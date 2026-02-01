ONRC: 19.586 de firme şi-au suspendat activitatea în 2025

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în 2025 a fost de 19.586, în creştere cu 4,65%, comparativ cu anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Conform statisticilor ONRC, cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 2.368 de firme, în creştere cu 5,15% comparativ cu 2024.

Datele ONRC arată că Bucureştiul este urmat de judeţele Cluj, cu 1.359 de firme suspendate (+16,95%), Iaşi, cu 915 suspendări (+7,52%), Bihor, cu 889 (+11,12%), Braşov, cu 827 (+0,61%), Neamţ, cu 784 (+23,08%), şi Timiş, cu 753 de firme care şi-au întrerupt activitatea (+3,86%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţul Ialomiţa, unde 107 firme şi-au suspendat activitatea, în scădere cu 13,01% faţă de anul precedent, potrivit ONRC.

Aceeaşi sursă indică niveluri reduse şi în judeţele Teleorman, cu 115 suspendări (-18,44%), Tulcea, cu 128 (-21,95%), Caraş-Severin, cu 130 (-17,72%), şi Covasna, cu 131 de firme (-5,76%).

Potrivit datelor centralizate de ONRC, cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii au fost raportate în judeţele Gorj (+41,79%), Bacău (+25,74%) şi Dolj (+23,91%).

În acelaşi timp, scăderile cele mai semnificative ale suspendărilor de activitate au fost înregistrate în judeţele Dâmboviţa (-26,24%), Tulcea (-21,95%) şi Teleorman (-18,44%), mai arată datele ONRC.

Pe domenii de activitate, ONRC indică faptul că cele mai multe suspendări au fost înregistrate în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor, cu 2.559 de cazuri, în scădere cu 41,71% faţă de 2024.

Conform aceleiaşi surse, sectorul construcţiilor a înregistrat 1.057 de suspendări (-37,38%), iar activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice au însumat 1.026 de suspendări (-41,94%).

Pentru luna decembrie 2025, ONRC a raportat un total de 1.925 de suspendări de activitate, cele mai multe fiind înregistrate în Bucureşti (211), Cluj (132), Bihor (106), Braşov (93), Iaşi (88) şi Ilfov (80).