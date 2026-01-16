OpenAI a lansat ChatGPT Translate

Cel mai nou produs al dezvoltatorului ChatGPT este Translate, un site dedicat pentru traduceri realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale, care concurează direct cu Google Translate, notează news.ro.

ChatGPT Translate oferă o interfaţă separată de site-ul şi aplicaţiile ChatGPT, similară celei din Google Translate, cu două câmpuri: unul pentru textul introdus de utilizator şi altul pentru traducere, conform sursei.

Textul introdus în primul câmp poate fi detectat automat ca limbă, iar pentru câmpul de traducere trebuie selectată limba dorită, mai scrie sursa.

De la lansare, platforma suportă peste 50 de limbi, inclusiv limba română, transmite sursa.

Sub zona de traduceri, utilizatorii găsesc comenzi care permit prelucrarea textului tradus cu ajutorul ChatGPT, de exemplu reformularea pentru a suna mai bine în contexte de business, potrivit sursei.

Deşi face parte din ecosistemul ChatGPT, Translate poate fi folosit şi fără a fi nevoie de logarea într-un cont ChatGPT, mai notează sursa.