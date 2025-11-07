Oprescu: PSD are legitimitatea să-şi impună politicile publice în Guvern

Marius Oprescu, preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi viitor prim-vicepreşedinte al PSD, a criticat vineri, în cadrul Congresului partidului, partenerii de guvernare, pe care i-a numit „înguşti”, afirmând că PSD are legitimitatea de a-şi impune politicile publice în actuala coaliţie.

„Suntem într-o guvernare în care avem legitimitatea să ne impunem politicile publice. Cu 129 de parlamentari faţă de 73 ai PNL-ului şi 59 ai USR-ului, nu putem fi decor. Trebuie să fim vocea stabilităţii şi a raţiunii acestei coaliţii. Coaliţia înseamnă dialog, dar dialogul presupune negociere, nu obedienţă”, a spus Oprescu în faţa delegaţilor.

Acesta a ironizat „ţelurile vizionare” ale partenerilor de guvernare şi a criticat „reformele făcute pe ici, pe colo, dar care nu schimbă nimic”. „Nu v-aţi săturat de ţelurile vizionare ale partenerilor noştri înguşti care ne inundă cu viziunile reformei? Nu v-aţi săturat de reforme care nu schimbă nimic?”, a întrebat Oprescu.

În acelaşi discurs, liderul PSD Olt a vorbit despre nevoia de autenticitate în politică şi i-a criticat pe „politicienii creaţi pe Facebook”, pe care i-a acuzat că fac „zgomot” în loc să ofere soluţii reale. „Noi nu suntem nici suveranişti inventaţi, nici progresişti de laborator. Suntem oameni reali, care conduc comunităţi reale şi oferă soluţii reale”, a subliniat el.