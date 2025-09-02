Opt manifestanţi pro-europeni din Georgia condamnaţi la închisoare

O instanţă din Tbilisi a condamnat marţi la pedepse cu închisoarea opt manifestanţi pro-europeni acuzaţi de violenţe în timpul protestelor antiguvernamentale, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.

Trei dintre protestatari au primit câte doi ani şi jumătate de detenţie, iar alţi cinci - câte doi ani, fiind găsiţi vinovaţi de „organizarea de acţiuni de grup care au perturbat ordinea publică sau de participarea la acestea”.

Condamnările vin după ce autorităţile georgiene au arestat în ultimele luni mai mulţi lideri ai opoziţiei, militanţi pentru drepturile omului şi jurnalişti, măsuri criticate de ţări occidentale, potrivit sursei citate.

Fosta preşedintă şi actuală lideră a opoziţiei, Salome Zourabichvili, a calificat sentinţele drept „verdicturi motivate politic” şi o „represiune organizată de stat”, subliniind că acestea subminează „drumul european al Georgiei”.

Deşi oficial Georgia are statut de ţară candidată la Uniunea Europeană, opoziţia acuză actuala guvernare de o apropiere de Moscova şi o îndepărtare de parcursul european, în pofida faptului că peste 80% din populaţie susţine aderarea la UE.