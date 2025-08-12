Orban afirmă că Ucraina a pierdut războiul şi avertizează că Trump şi Putin ar putea decide viitorul Europei

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că la summitul de vineri din Alaska preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin vor discuta nu doar războiul din Ucraina, ci şi chestiuni economice globale majore, potrivit presei internaţionale.

Într-un interviu pentru canalul „Patriota”, Orban a susţinut că „ucrainenii au pierdut războiul, Rusia a câştigat”, iar singura întrebare este când şi în ce condiţii Occidentul va recunoaşte acest lucru. El a criticat faptul că Europa nu a negociat direct cu Putin în timpul administraţiei Joe Biden şi a avertizat că, în prezent, riscă să vadă cum „Putin şi Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor”.

„Dacă nu eşti la masa negocierilor, eşti în meniu”, a afirmat Orban, singurul lider european care nu a semnat declaraţia comună a UE de susţinere a poziţiei Ucrainei înaintea întâlnirii Trump-Putin. Documentul prevede ca orice negocieri semnificative să aibă loc doar după o încetare a focului sau reducerea ostilităţilor, implicând direct Kievul şi reafirmând că frontierele nu pot fi schimbate prin forţă.

Orban a descris textul ca pe o încercare „ridicolă şi patetică” de a impune condiţii unei întâlniri la care liderii UE nici măcar nu au fost invitaţi.