Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Organizaţiile civice cer un proces transparent de numire a noului preşedinte al AEP

A.B.
Miscellanea / 13 noiembrie, 15:39

Organizaţiile civice cer un proces transparent de numire a noului preşedinte al AEP

Mai multe organizaţii civice, între care Expert Forum, Centrul pentru Inovare Publică şi ActiveWatch, au transmis un apel către liderii Parlamentului şi ai partidelor politice, solicitând ca alegerea viitorului preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) să se facă printr-o procedură transparentă, echitabilă şi cu criterii clare de integritate şi competenţă, potrivit unui comunicat comun.

Semnatarii cer ca procesul de selecţie să nu fie grăbit, aşa cum s-a întâmplat în trecut, ci să includă audieri publice consistente, publicarea CV-urilor şi prezentarea unei viziuni concrete privind reformarea instituţiei. Ei avertizează că „o altă numire controversată nu ar face decât să scadă şi mai mult încrederea în această instituţie esenţială pentru integritatea alegerilor şi finanţării politice”.

Organizaţiile amintesc că majoritatea foştilor preşedinţi AEP au fost implicaţi în scandaluri, anchete penale sau acuzaţii de partizanat politic. Printre exemplele menţionate se numără Mircea Drăghici, condamnat pentru folosirea ilegală a subvenţiilor partidelor, şi Toni Greblă, a cărui prezenţă într-o carte de interviuri alături de contestatari ai procesului electoral a ridicat suspiciuni privind neutralitatea sa.

„Partidele trebuie să nominalizeze doar profesionişti recunoscuţi, cu experienţă juridică sau electorală, care nu au deţinut funcţii politice recente şi nu sunt implicaţi în scandaluri de integritate”, se arată în apelul public adresat liderilor celor două Camere şi şefilor PNL, PSD, USR şi UDMR.

Scrisoarea este semnată de nouă organizaţii neguvernamentale şi de experţi independenţi, printre care Centrul FILIA, Centrul pentru Jurnalism Independent şi sociologul Mircea Kivu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 noiembrie
Ediţia din 13.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0839
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3783
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5032
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7585
Gram de aur (XAU)Gram de aur595.9054

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb