Organizaţiile civice cer un proces transparent de numire a noului preşedinte al AEP

Mai multe organizaţii civice, între care Expert Forum, Centrul pentru Inovare Publică şi ActiveWatch, au transmis un apel către liderii Parlamentului şi ai partidelor politice, solicitând ca alegerea viitorului preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) să se facă printr-o procedură transparentă, echitabilă şi cu criterii clare de integritate şi competenţă, potrivit unui comunicat comun.

Semnatarii cer ca procesul de selecţie să nu fie grăbit, aşa cum s-a întâmplat în trecut, ci să includă audieri publice consistente, publicarea CV-urilor şi prezentarea unei viziuni concrete privind reformarea instituţiei. Ei avertizează că „o altă numire controversată nu ar face decât să scadă şi mai mult încrederea în această instituţie esenţială pentru integritatea alegerilor şi finanţării politice”.

Organizaţiile amintesc că majoritatea foştilor preşedinţi AEP au fost implicaţi în scandaluri, anchete penale sau acuzaţii de partizanat politic. Printre exemplele menţionate se numără Mircea Drăghici, condamnat pentru folosirea ilegală a subvenţiilor partidelor, şi Toni Greblă, a cărui prezenţă într-o carte de interviuri alături de contestatari ai procesului electoral a ridicat suspiciuni privind neutralitatea sa.

„Partidele trebuie să nominalizeze doar profesionişti recunoscuţi, cu experienţă juridică sau electorală, care nu au deţinut funcţii politice recente şi nu sunt implicaţi în scandaluri de integritate”, se arată în apelul public adresat liderilor celor două Camere şi şefilor PNL, PSD, USR şi UDMR.

Scrisoarea este semnată de nouă organizaţii neguvernamentale şi de experţi independenţi, printre care Centrul FILIA, Centrul pentru Jurnalism Independent şi sociologul Mircea Kivu.