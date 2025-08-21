Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
OVES Enterprise intră pe piaţa americană prin parteneriatul cu Adler Aerospace

I.S.
Comunicate de presă / 21 august, 12:57

OVES Enterprise intră pe piaţa americană prin parteneriatul cu Adler Aerospace

OVES Enterprise, companie românească specializată în dezvoltarea de soluţii software complexe pentru industriile de apărare, aerospaţială şi securitate cibernetică, a semnat un memorandum strategic cu compania americană Adler Aerospace, marcând extinderea prezenţei sale pe piaţa Statelor Unite, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Acordul prevede integrarea platformei Nemesis AI pe Atlas6 Shield System, descrisă de Adler drept o soluţie integrată de contracarare a dronelor (C-UAS) şi război electronic (EW) capabilă să combine detecţia şi bruiajul de radiofrecvenţă (RF - radiofrecvenţă) cu interceptare cinetică de precizie, în scenarii fixe la sol şi mobile aeriene.

În cadrul colaborării, OVES Enterprise va dezvolta un AI Board dedicat pentru procesare la bord, pe care Nemesis AI îl va utiliza pentru a conferi Atlas6 capabilităţi avansate de autoprotecţie şi operare autonomă.

Sistemul va detecta şi evita ameninţări precum drone interceptoare, rachete sau foc de artilerie, iar prin integrarea senzorilor optici va furniza, de la altitudini operaţionale, informaţii critice către unităţile de la sol. De asemenea, platforma va putea fi configurată pentru transportul şi lansarea autonomă a dronelor loitering în misiuni de neutralizare a ţintelor sau de protejare a obiectivelor strategice.

Conform specificaţiilor operaţionale comunicate în proiect, drona Atlas6 are o configuraţie de propulsie hibridă - motor cu combustie internă şi motor electric - poate opera până la altitudinea de 4.000 de metri, are o autonomie de până la 10 ore şi suportă o sarcină utilă de 45 de kilograme. Aceste caracteristici, combinate cu procesarea la bord şi algoritmii Nemesis AI, permit o plajă largă de misiuni: supraveghere persistentă, contracarare a dronelor ostile, escortă şi sprijin pentru unităţi dislocate, precum şi acţiuni de negare a accesului în zone contestate electromagnetic.

Potrivit sursei, primele capabilităţi rezultate din parteneriat vor fi prezentate la exerciţiul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din Lituania, la sfârşitul lunii august, unde OVES Enterprise şi Adler Aerospace vor demonstra modul în care Nemesis AI poate sprijini protecţia obiectivelor critice şi continuitatea operaţională în medii complexe, caracterizate de bruiaj electronic şi interferenţe.

„Parteneriatul cu Adler Aerospace marchează o etapă importantă în evoluţia Nemesis AI, care trece de la integrarea pe platforme tactice la o platformă de mari dimensiuni cu cerinţe operaţionale ridicate. Obiectivul este clar: autonomie, rezilienţă şi relevanţă operaţională în scenarii reale. Demonstraţia din Lituania este un pas necesar în validarea capabilităţilor şi în accelerarea traseului de integrare în programe strategice de apărare”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Prin acest acord, OVES Enterprise îşi consolidează poziţia în ecosistemul occidental de securitate şi apărare şi îşi extinde prezenţa pe piaţa americană, adăugând Adler Aerospace portofoliului de parteneri strategici unde se regăsesc MSI Defense Solutions (SUA) şi Overwatch Aerospace (Marea Britanie).

Conform comunicatului, Integrarea Nemesis AI pe platforme de referinţă confirmă capacitatea companiei de a livra tehnologii critice - inteligenţă artificială, procesare la marginea reţelei şi hardware dedicat - pentru sisteme autonome şi soluţii C-UAS şi EW.

Parteneriatele cu Adler Aerospace, MSI Defense Solutions şi Overwatch Aerospace confirmă apartenenţa OVES Enterprise la lanţurile tehnologice occidentale cu aplicabilitate NATO. Această poziţionare susţine evoluţia industriei de apărare din România şi creşte rolul ţării noastre în sistemele de securitate aliate.

