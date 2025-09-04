Pachetul 2 de măsuri fiscale introduce noi cazuri de inactivitate pentru firme

Noile prevederi incluse în Pachetul 2 de măsuri fiscale aduc riscuri suplimentare pentru companii, întrucât lipsa unui cont bancar activ sau neconformarea cu cerinţele de majorare a capitalului social pot duce la declararea ca inactivă a unei firme, a explicat Dr. Av. Radu Pavel, coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Potrivit modificărilor aduse Codului de Procedură Fiscală, pe lângă nerespectarea obligaţiilor declarative şi întârzierea depunerii situaţiilor financiare, firmele riscă să fie trecute pe lista contribuabililor inactivi şi pentru lipsa unui cont bancar deschis şi menţinut activ. De asemenea, neîndeplinirea obligaţiei de majorare treptată a capitalului social în funcţie de cifra de afaceri poate bloca fiscal activitatea unei companii.

Pentru SRL-urile nou-înfiinţate, pragul minim al capitalului social este de 500 lei pentru microîntreprinderi şi 5.000 lei pentru companiile care depăşesc cifra de afaceri de 400.000 lei, nivelul putând urca treptat până la 90.000 lei pentru firmele mari.

Alte cauze frecvente de inactivitate fiscală sunt expirarea sediului social, lipsa organelor statutare sau suspendarea activităţii la Registrul Comerţului. Consecinţele includ pierderea codului de TVA, imposibilitatea deducerii cheltuielilor şi, pe termen lung, riscul radierii societăţii.

„Neconformarea poate duce la pierderea codului de TVA, imposibilitatea de a deduce cheltuieli şi chiar la radierea societăţii. Respectarea acestor obligaţii nu este doar o cerinţă formală, ci o măsură de protecţie împotriva riscurilor fiscale şi administrative”, a declarat Radu Pavel.