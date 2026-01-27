Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Pacienţii cronici ar putea fi scutiţi de neplata primei zile de concediu medical

U.B.
Miscellanea / 27 ianuarie, 08:08

Pacienţii cronici ar putea fi scutiţi de neplata primei zile de concediu medical

Ministerul Sănătăţii a purtat discuţii cu reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi pe mai multe teme din sistemul sanitar. Cea mai importantă problemă a vizat neplata primei zile de concediu medical, măsură care urmează să intre în vigoare la 1 februarie 2026. Ministrul Sănătăţii a propus ca pacienţii cu boli cronice, care au nevoie de internări periodice, să fie exceptaţi de la aplicarea noii reguli, conform News.ro.

Preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România, Radu Gănescu, a spus că discuţiile au vizat impactul noii legislaţii asupra pacienţilor care sunt nevoiţi să îşi ia concedii medicale în mod repetat pentru investigaţii, tratamente sau administrarea terapiilor, potrivit News.ro.

Gănescu a spus că reprezentanţii pacienţilor şi-au exprimat îngrijorarea faţă de impactul măsurii asupra celor care sunt nevoiţi să meargă frecvent la spital, deoarece aceştia ar urma să fie primii afectaţi de neplata primei zile de concediu medical, chiar dacă există o preocupare legitimă pentru eliminarea concediilor medicale fictive, adaugă sursa citată.

Ministrul Sănătăţii a avansat ideea identificării unor soluţii legislative care să permită scutirea pacienţilor cronici de această penalizare, în condiţiile în care concediile lor medicale sunt justificate medical şi recurente, notează News.ro.

Reprezentanţii pacienţilor au subliniat că scopul sistemului nu ar trebui să fie descurajarea accesului la servicii medicale. „Aceşti oameni nu trebuie taxaţi pentru că au nevoie reală de îngrijire medicală”, a mai spus Gănescu, potrivit News.ro.

Un alt subiect discutat a fost externalizarea unor servicii care sunt în prezent realizate prin spitalizare de zi. Asociaţiile de pacienţi susţin că mulţi bolnavi sunt chemaţi periodic la spital doar pentru a ridica medicamente sau consumabile, situaţie care ar putea fi evitată dacă tratamentele ar putea fi obţinute direct din farmacii, pe bază de reţetă, conform sursei citate anterior.

„Dacă pacienţii ar putea ridica tratamentul de la farmacia de lângă domiciliu, s-ar reduce şi numărul concediilor medicale, pentru că aceste lucruri pot fi făcute după program”, a precizat Radu Gănescu, adaugă News.ro.

Ministrul Sănătăţii a anunţat intenţia de a modifica Hotărârea de Guvern nr. 720. Prin această modificare vor fi introduse 33 de molecule noi pentru indicaţii terapeutice suplimentare, o măsură considerată benefică în special pentru pacienţii oncologici, cei cu boli rare şi alte afecţiuni cronice, potrivit News.ro.

Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Autoimune, Rosalina Lăpădatu, a propus separarea clară a codurilor de boală în acute şi cronice. Preşedinta consideră că o astfel de diferenţiere ar permite scutirea pacienţilor cronici de neplata primei zile de concediu medical, fără modificări legislative complexe, subliniază sursa citată.

„Pacienţii cronici sunt încadraţi în prezent la boală obişnuită. O clarificare între boală acută şi boală cronică ar simplifica aplicarea măsurii”, a explicat Lăpădatu, conform News.ro.

Guvernul a decis la finalul anului trecut ca din februarie 2026, plata indemnizaţiei pentru concediile medicale să scadă cu o zi. Angajatorii vor suporta zilele 2-6 de concediu, iar din ziua a 7-a plata va fi efectuată din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Măsura se va aplica până la 31 decembrie 2027, potrivit News.ro.

