Pandora dezamăgeşte investitorii: profitul scade, acţiunile pierd 9% într-o săptămână

Pandora, gigantul danez al bijuteriilor, se confruntă cu presiuni crescute din partea pieţei, pe fondul schimbării tendinţelor, al evoluţiei gusturilor consumatorilor şi al incertitudinii economice, potrivit unei analize realizate de Bogdan Maioreanu, analist eToro.

Deşi talismanele emblematice ale brandului continuă să atragă clienţi, investitorii nu par impresionaţi. În ciuda unei creşteri de 3% a veniturilor în al treilea trimestru, profitul net al companiei a scăzut cu 18%, iar marja EBITDA a coborât de la 25,7% la 24,5%. În urma publicării rezultatelor financiare, acţiunile Pandora au pierdut 9% într-o singură săptămână.

Pandora A/S, cel mai mare brand de bijuterii din lume după volum, implementează din 2021 strategia Phoenix, axată pe extinderea globală, design şi personalizare. Totuşi, după o creştere constantă în ultimii ani, titlurile companiei s-au depreciat cu aproximativ 40% în 2025, marcând o pierdere de încredere din partea investitorilor.

„De la un dolar mai slab şi creşterea preţurilor metalelor preţioase, până la incertitudinea privind tarifele vamale, Pandora se confruntă cu o combinaţie de factori care limitează capacitatea sa de a menţine marjele. Chiar şi atunci când îşi atinge previziunile, piaţa se aşteaptă la mai mult”, a explicat Maioreanu.

Analistul eToro subliniază că ultimul trimestru al anului, marcat de Black Friday şi sezonul sărbătorilor, ar putea fi decisiv pentru companie. O eventuală stabilizare a dolarului şi scădere a preţurilor la aur şi argint ar putea oferi Pandora o şansă de redresare şi revenire în 2026.