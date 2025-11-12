Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Paralizia bugetară se apropie de sfârşit în Statele Unite

S.B.
Internaţional / 12 noiembrie, 10:20

Paralizia bugetară se apropie de sfârşit în Statele Unite

Camera Reprezentanţilor din SUA urmează să voteze miercuri legea ce va pune capăt unei paralizii bugetare record, o „victorie foarte mare”, după cum a ţinut să sublinieze preşedintele Donald Trump, în timp ce în tabăra democraţilor creşte furia faţă de propriii senatori care au încheiat acordul cu republicanii, potrivit news.ro.

După mai bine de 40 de zile de impas, Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prelungeşte bugetul actual până la sfârşitul lunii ianuarie. Camera Reprezentanţilor va dezbate proiectul începând de miercuri, votul fiind aşteptat să aibă loc în cursul serii. Nu va mai rămâne decât semnătura preşedintelui pentru a pune capăt „shutdown-ului”.

„Lungul nostru coşmar naţional se apropie în sfârşit de sfârşit”, a declarat luni liderul republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

Într-un discurs ţinut marţi la Cimitirul Naţional Arlington, cu ocazia Zilei Veteranilor, Donald Trump s-a bucurat pentru aceste progrese. „Felicitări ţie, lui John şi tuturor pentru această mare victorie”, a declarat preşedintele american adresându-se lui Mike Johnson, prezent în audienţă, şi referindu-se la John Thune, liderul majorităţii republicane din Senat. „Ne redeschidem ţara, care nu ar fi trebuit să fie niciodată închisă”, a adăugat el.

Datorită regulilor în vigoare în Senat, erau necesare câteva voturi democrate pentru adoptarea bugetului, chiar dacă republicanii deţin majoritatea. În cele din urmă, opt senatori din opoziţie au votat pentru, după negocieri în culise.

Aceşti aleşi, majoritatea cunoscuţi ca fiind de orientare centristă, au obţinut anularea suspendării a mii de funcţionari federali de către administraţia Trump, ceea ce s-a întâmplat de la începutul paraliziei.

ar cei opt senatori au atras furia multor membri ai propriei lor tabere, care denunţă concesii insuficiente şi promisiuni deşarte din partea republicanilor.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, s-a plâns duminică pe X de o „capitulare” şi de o „trădare” faţă de America care munceşte.

Mânia lor se îndreaptă în principal către Chuck Schumer, liderul minorităţii democrate din Senat. Deşi a votat împotrivă duminică seara, mulţi aleşi şi simpatizanţi democraţi îl suspectează că a făcut presiuni în culise pentru ca aceşti aleşi moderaţi să ajungă la un acord cu republicanii.

Liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, i-a îndemnat pe republicani să îşi respecte angajamentul de a organiza în curând un vot în Congres pentru a prelungi anumite subvenţii din cadrul „Obamacare”, principalul program public de asigurări de sănătate pentru americanii cu venituri mici.

„Acum va trebui să vedem dacă vor fi urmate fapte sau dacă au fost doar vorbe”, a declarat Hakeem Jeffries la CNN.

Chestiunea acestor subvenţii se află în centrul disputei dintre republicani şi democraţi care a dus la „shutdown”. Fără prelungire, costurile asigurării de sănătate ar trebui să se dubleze în 2026 pentru 24 de milioane de americani care utilizează „Obamacare”, potrivit KFF, un grup de reflecţie specializat în probleme de sănătate.

De asemenea, de la 1 octombrie, peste un milion de funcţionari publici nu sunt plătiţi, plata anumitor ajutoare este puternic perturbată, la fel şi traficul aerian. Din cauza lipsei controlorilor de trafic aerian, unii alegând să se declare bolnavi decât să lucreze fără salariu, zeci de mii de zboruri au fost anulate în ultimele zile în Statele Unite.

Secretarul transporturilor, Sean Duffy, a lansat marţi un nou avertisment: dacă Camera Reprezentanţilor nu adoptă rapid noul text bugetar, sunt de aşteptat noi repercusiuni în aeroporturi. „Cred că vor fi companii care se vor gândi serios dacă să continue să zboare sau nu”, a declarat el într-o conferinţă de presă susţinută la aeroportul O'Hare din Chicago.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb