Paralizia bugetară se apropie de sfârşit în Statele Unite

Camera Reprezentanţilor din SUA urmează să voteze miercuri legea ce va pune capăt unei paralizii bugetare record, o „victorie foarte mare”, după cum a ţinut să sublinieze preşedintele Donald Trump, în timp ce în tabăra democraţilor creşte furia faţă de propriii senatori care au încheiat acordul cu republicanii, potrivit news.ro.

După mai bine de 40 de zile de impas, Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prelungeşte bugetul actual până la sfârşitul lunii ianuarie. Camera Reprezentanţilor va dezbate proiectul începând de miercuri, votul fiind aşteptat să aibă loc în cursul serii. Nu va mai rămâne decât semnătura preşedintelui pentru a pune capăt „shutdown-ului”.

„Lungul nostru coşmar naţional se apropie în sfârşit de sfârşit”, a declarat luni liderul republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

Într-un discurs ţinut marţi la Cimitirul Naţional Arlington, cu ocazia Zilei Veteranilor, Donald Trump s-a bucurat pentru aceste progrese. „Felicitări ţie, lui John şi tuturor pentru această mare victorie”, a declarat preşedintele american adresându-se lui Mike Johnson, prezent în audienţă, şi referindu-se la John Thune, liderul majorităţii republicane din Senat. „Ne redeschidem ţara, care nu ar fi trebuit să fie niciodată închisă”, a adăugat el.

Datorită regulilor în vigoare în Senat, erau necesare câteva voturi democrate pentru adoptarea bugetului, chiar dacă republicanii deţin majoritatea. În cele din urmă, opt senatori din opoziţie au votat pentru, după negocieri în culise.

Aceşti aleşi, majoritatea cunoscuţi ca fiind de orientare centristă, au obţinut anularea suspendării a mii de funcţionari federali de către administraţia Trump, ceea ce s-a întâmplat de la începutul paraliziei.

ar cei opt senatori au atras furia multor membri ai propriei lor tabere, care denunţă concesii insuficiente şi promisiuni deşarte din partea republicanilor.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, s-a plâns duminică pe X de o „capitulare” şi de o „trădare” faţă de America care munceşte.

Mânia lor se îndreaptă în principal către Chuck Schumer, liderul minorităţii democrate din Senat. Deşi a votat împotrivă duminică seara, mulţi aleşi şi simpatizanţi democraţi îl suspectează că a făcut presiuni în culise pentru ca aceşti aleşi moderaţi să ajungă la un acord cu republicanii.

Liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, i-a îndemnat pe republicani să îşi respecte angajamentul de a organiza în curând un vot în Congres pentru a prelungi anumite subvenţii din cadrul „Obamacare”, principalul program public de asigurări de sănătate pentru americanii cu venituri mici.

„Acum va trebui să vedem dacă vor fi urmate fapte sau dacă au fost doar vorbe”, a declarat Hakeem Jeffries la CNN.

Chestiunea acestor subvenţii se află în centrul disputei dintre republicani şi democraţi care a dus la „shutdown”. Fără prelungire, costurile asigurării de sănătate ar trebui să se dubleze în 2026 pentru 24 de milioane de americani care utilizează „Obamacare”, potrivit KFF, un grup de reflecţie specializat în probleme de sănătate.

De asemenea, de la 1 octombrie, peste un milion de funcţionari publici nu sunt plătiţi, plata anumitor ajutoare este puternic perturbată, la fel şi traficul aerian. Din cauza lipsei controlorilor de trafic aerian, unii alegând să se declare bolnavi decât să lucreze fără salariu, zeci de mii de zboruri au fost anulate în ultimele zile în Statele Unite.

Secretarul transporturilor, Sean Duffy, a lansat marţi un nou avertisment: dacă Camera Reprezentanţilor nu adoptă rapid noul text bugetar, sunt de aşteptat noi repercusiuni în aeroporturi. „Cred că vor fi companii care se vor gândi serios dacă să continue să zboare sau nu”, a declarat el într-o conferinţă de presă susţinută la aeroportul O'Hare din Chicago.