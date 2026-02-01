Parisul crede că Iranul trebuie "să accepte concesii majore" ca să evite un atac al SUA

Iranul trebuie să "facă concesii majore" în cadrul negocierilor diplomatice pentru a evita un atac american asupra teritoriului său, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-un interviu publicat duminică în cotidianul Liberation, relatează AFP.

AFP relatează că şeful diplomaţiei franceze a avertizat că Statele Unite „s-au pus în situaţia de a lansa o operaţiune militară împotriva Iranului”, în timp ce, în paralel, au propus negocieri pe care regimul de la Teheran trebuie „în mod imperativ să le valorifice”.

Jean-Noel Barrot a declarat, citat de AFP, că Iranul trebuie să „facă concesii majore şi să adopte o schimbare radicală de atitudine”. Conform AFP, ministrul francez a subliniat că Iranul trebuie să înceteze să mai fie „o ameninţare pentru mediul său regional şi pentru interesele noastre de securitate”. Totodată, AFP notează că Barrot a afirmat că poporul iranian trebuie să îşi recâştige libertatea, cerând regimului „să pună capăt opresiunii, să elibereze deţinuţii, să înceteze execuţiile şi să restabilească internetul”.

AFP mai transmite că cei doi cetăţeni francezi, Cecile Kohler şi Jacques Paris, încarceraţi în Iran în mai 2022 şi condamnaţi ulterior la pedepse de 20, respectiv 17 ani de închisoare, se află în prezent „în siguranţă la ambasada Franţei din Teheran”. Potrivit AFP, ministrul francez de externe a declarat că Parisul solicită Iranului să le permită celor doi să se întoarcă în Franţa.

Conform AFP, un verdict într-un dosar din Franţa care vizează o cetăţeană iraniană, posibilă monedă de schimb pentru cei doi francezi, urmează să fie pronunţat la sfârşitul lunii februarie. AFP precizează că autorităţile iraniene şi-au exprimat dorinţa de a realiza acest schimb, după încheierea procedurii judiciare, cu iraniana Mahdieh Esfandiari, împotriva căreia procuratura franceză a cerut un an de închisoare cu executare pentru glorificarea terorismului.

Jean-Noel Barrot a declarat, citat de AFP, că eforturile Franţei pentru eliberarea cetăţenilor săi deţinuţi în Iran nu au împiedicat adoptarea unor măsuri ferme împotriva regimului de la Teheran. AFP aminteşte că această poziţie vine în contextul deciziei Uniunii Europene de a clasifica Gardienii Revoluţiei drept organizaţie teroristă.

Potrivit AFP, Gardienii Revoluţiei, braţul armat al Republicii Islamice, sunt acuzaţi că au orchestrat reprimarea sângeroasă a protestelor populare din luna ianuarie, soldate cu mii de morţi. AFP relatează că, drept reacţie, Iranul a declarat duminică armatele europene drept grupuri teroriste.