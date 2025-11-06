Parlamentul Bulgariei a creat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă a lui George Soros

Parlamentul Bulgariei a aprobat înfiinţarea unei comisii de anchetă care va analiza presupusa influenţă în ţară a miliardarului şi filantropului american George Soros, potrivit mass-media.

Comisia a fost propusă de partidul DPS-Nou Început, condus de Delian Peevski, un oligarh bulgar sancţionat de SUA şi Regatul Unit pentru corupţie, şi a fost sprijinită de guvernul de coaliţie format din GERB (conservator-populist), Partidul Socialist (prorus) şi formaţiunea antisistem ITN. Măsura a fost aprobată cu 111 voturi pentru, 51 împotrivă şi 43 de abţineri, potrivit ziarului Banker.

Comisia va funcţiona timp de trei luni şi îşi propune să investigheze finanţarea şi eventualele legături ale lui Soros cu partide politice, instituţii publice, mediul academic, presa şi structurile de afaceri din Bulgaria.

Iniţiativa a fost criticată de opoziţia proeuropeană Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democratică (PP-DB), care a calificat-o drept o acţiune bazată pe „teorii ale conspiraţiei”. Comitetul Helsinki din Bulgaria a denunţat, la rândul său, caracterul politic al demersului, amintind că Fundaţia pentru o Societate Deschisă, înfiinţată de Soros în 1990, a sprijinit constant proiecte de educaţie, drepturile omului şi integrare a minorităţii rome.

Delian Peevski, considerat unul dintre cei mai influenţi oameni din mass-media şi sistemul judiciar bulgar, a promis încă din ianuarie că va „elibera ţara de influenţa lui Soros”, acuzându-l pe filantrop de legături cu jurnalişti care i-au investigat interesele economice.

George Soros, în vârstă de 94 de ani, este fondatorul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă şi o figură frecvent vizată în campaniile politice din Europa de Est, unde este acuzat de finanţarea organizaţiilor care promovează valori democratice şi anticorupţie.