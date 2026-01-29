Parlamentul, convocat luni în prima sesiune ordinară a anului

Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate luni, de la ora 16:00, pentru prima sesiune ordinară a anului, conform Agerpres.

Conform deciziilor publicate în Monitorul Oficial, Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate de preşedinţii celor două Camere „în temeiul art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată”, precum şi conform art. 83 alin. (1) din Regulamentul Senatului şi art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, potrivit Agerpres.

În prima zi a sesiunii parlamentare, fiecare cameră va alege membrii Birourilor permanente, inclusiv vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Senatului şi Camerei Deputaţilor. Preşedinţii celor două camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, au fost aleşi după constituirea Parlamentului pentru un mandat de patru anim a relatat Agerpres.

Conform Regulamentelor celor două Camere, membrii Birourilor permanente sunt aleşi la propunerea grupurilor parlamentare, în funcţie de ponderea acestora şi negocierile liderilor de grup. Listele candidaţilor sunt supuse votului integral al Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului, şi sunt aprobate prin vot deschis al majorităţii parlamentarilor prezenţi, subliniază Agerpres.