Parlamentul European dă în judecată Consiliul UE pentru a anula Regulamentul SAFE

Parlamentul European a decis să dea în judecată Consiliul Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), ca urmare a deciziei Comisiei Europene de a ocoli legislativul european în privinţa fondului de 150 de miliarde de euro destinat planului ReARM Readiness 2030, potrivit unui comunicat al PE citat de Euractiv.

„Parlamentul a depus astăzi (20 august) o plângere la Curtea de Justiţie pentru a solicita anularea regulamentului SAFE”, a precizat serviciul de presă al PE.

În martie, Comisia Europeană a prezentat planul ReARM Europe, redenumit ulterior ReARM Readiness 2030, care prevede mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru a asigura Uniunii Europene o „descurajare credibilă” până în 2030. Planul include împrumuturi de 150 de miliarde de euro pentru achiziţii de echipament militar produs în Europa, finanţate prin instrumentul SAFE, permiţând astfel statelor membre UE să obţină fonduri pentru echipamente militare europene, iar altor state, precum Ucraina, pentru proiecte de consolidare a apărării şi sprijinirea industriei de apărare europene.

În mai, miniştrii din statele membre UE au aprobat planul fără consultarea Parlamentului European. Până acum, 18 ţări UE şi-au exprimat oficial interesul de a accesa prin SAFE fonduri de cel puţin 127 de miliarde de euro.

Deşi Parlamentul European susţine că instrumentul SAFE are sprijinul său deplin, problema ridicată se referă la baza juridică aleasă, care, în opinia PE, subminează legitimitatea democratică.

Pentru a ocoli PE, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a invocat articolul 122 din Tratatul privind funcţionarea UE, destinat în mod normal situaţiilor de urgenţă, cum ar fi pandemia de COVID-19. Acest articol permite propunerilor să ajungă direct la Consiliu pentru negociere şi adoptare, reducând rolul PE la prezentarea de sugestii şi solicitarea de dezbateri.

La finalul lunii aprilie, Comisia de afaceri juridice a PE (JURI) a emis o opinie care respinge această abordare, considerând că articolul 122 nu se aplică în acest caz şi că propunerea Comisiei Europene nu îndeplineşte criteriile pentru o procedură de urgenţă şi lipseşte de o bază juridică solidă.

În mai, preşedinta PE, Roberta Metsola, a avertizat într-o scrisoare către Ursula von der Leyen că executivul UE ar putea fi adus în faţa instanţei. Von der Leyen a respins criticile, argumentând că utilizarea clauzei de urgenţă este „pe deplin justificată”, deoarece SAFE reprezintă „un răspuns excepţional şi temporar la o provocare urgentă şi existenţială”.