Partidul SENS cere Primăriei Bucureşti să anuleze mitingul anti-migranţi al organizaţiei extremiste Noua Dreaptă

I.S.
Politică / 1 septembrie, 15:22

Partidul SENS cere Primăriei Bucureşti să anuleze mitingul anti-migranţi al organizaţiei extremiste Noua Dreaptă

Partidul SENS, condus de Florina Presadă, a cerut Comisiei de Adunări Publice a Primăriei Bucureşti să ia măsuri pentru a opri protestul anti-migranţi programat pentru 2 septembrie, organizat de grupurile extremistice Noua Dreaptă şi S.O.S., sub titlul „Protestul împotriva aplicării Planului Kalergi în Bucureşti”, potrivit unui comunicat al formaţiunii.

Primăria Bucureşti a precizat că, la momentul avizării, nu au fost identificate elemente de nelegalitate. Totuşi, în urma informaţiilor recente despre protest, Comisia pentru Adunări Publice are posibilitatea de a revoca avizul acordat, conform partidului SENS.

Formaţiunea politică consideră „inadmisibilă” justificarea Primăriei, care se bazează pe proceduri administrative, în loc să prevină manifestaţiile xenofobe şi rasiste. Organizatorii protestului susţin pe site-ul Noua Dreaptă că se opun aducerii în Bucureşti a „imigranţilor cu statut incert, provenind din populaţii non-europene, de rasă exclusiv non-albă”, formulări considerate explicit rasiste şi discriminatorii.

SENS subliniază că autorităţile locale au obligaţia de a asigura că libertatea de exprimare şi întrunire nu este folosită ca paravan pentru incitarea la ură şi discriminare. Legislaţia în vigoare interzice în mod clar astfel de manifestări, conform:

-Constituţiei României;

-O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

-O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob;

-Art. 369 din Codul Penal privind incitarea la ură sau discriminare;

-Legea 60/1991 privind organizarea adunărilor publice, care interzice adunările ce propagă idei totalitare, fasciste, rasiste, şovine sau care instigă la ură, violenţă ori discriminare.

„Autorităţile trebuie să sancţioneze încălcările legii şi să prevină transformarea grupurilor vulnerabile în ţinte ale urii şi violenţei. România se confruntă deja cu un război hibrid, iar inacţiunea statului poate pune în pericol siguranţa cetăţenilor”, a mai transmis SENS.

„România are nevoie de un stat puternic care să protejeze democraţia şi drepturile fundamentale. Tolerarea manifestaţiilor care promovează fascismul, rasismul şi discriminarea înseamnă acceptarea erodării valorilor europene şi a siguranţei sociale. Cerem tuturor instituţiilor responsabile să acţioneze ferm şi responsabil pentru protejarea societăţii de astfel de derapaje periculoase”, a mai adăugat partidul.

Ziarul BURSA

01 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 septembrie

