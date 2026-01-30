PartnerVet se extinde în Braşov prin preluarea Clinicii Veterinare Lempeş

PartnerVet, liderul serviciilor veterinare din România, anunţă integrarea Clinicii Veterinare Lempeş din Braşov în reţeaua sa naţională, ceea ce consolidează prezenţa grupului în centrul ţării şi extinde accesul la tehnologii moderne de imagistică şi chirurgie minim invazivă pentru animale de companie, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Clinica Veterinară Lempeş-Braşov, fondată în 2012 de Dr. Victor Makk, cunoscut, conform comunicatului, pentru înfiinţarea primului cabinet veterinar privat din România în 1990, dispune de o echipă de 9 medici veterinari şi oferă servicii complexe, de la radiologie digitală, ecografie, EKG şi CT, până la intervenţii de chirurgie minim invazivă, endoscopie, laparoscopie, bronhoscopie şi oftalmoscopie.

Fondatorul clinicii, Dr. Victor Makk, a declarat: „Integrarea Clinicii Veterinare Lempeş-Braşov în reţeaua PartnerVet reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea noastră. Parteneriatul ne permite accesul la programe de mentorat şi la aparatură medicală modernă, pentru a ne concentra pe ceea ce contează cel mai mult: calitatea serviciilor medicale oferite pacienţilor noştri”, evidenţiază comunicatul de presă.

CEO PartnerVet, Ioan Masca, a adăugat: Achiziţia Clinicii Veterinare Lempeş aduce competenţe valoroase în chirurgia minim invazivă şi imagistica veterinară şi continuă strategia noastră de dezvoltare accelerată prin integrarea unor clinici performante, cu echipe puternice, în beneficiul pacienţilor şi al proprietarilor de animale de companie”, se adaugă în comunicat.

PartnerVet se concentrează, conform comunicatului remis pe adresa redacţiei, pe standardizarea infrastructurii tehnologice, modernizarea clinicilor partenere, dezvoltarea prezenţei digitale şi pregătirea profesională a personalului. În 2026, grupul planifică peste 10.000 de ore de programe de instruire, menite să crească standardele de practică veterinară şi să formeze o nouă generaţie de medici veterinari pregătiţi în cele mai moderne protocoale medicale, mai specifică sursa amintită.