Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

PartnerVet se extinde în Braşov prin preluarea Clinicii Veterinare Lempeş

U.B.
Companii / 30 ianuarie, 13:38

Sursa foto: PartnerVet

Sursa foto: PartnerVet

PartnerVet, liderul serviciilor veterinare din România, anunţă integrarea Clinicii Veterinare Lempeş din Braşov în reţeaua sa naţională, ceea ce consolidează prezenţa grupului în centrul ţării şi extinde accesul la tehnologii moderne de imagistică şi chirurgie minim invazivă pentru animale de companie, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Clinica Veterinară Lempeş-Braşov, fondată în 2012 de Dr. Victor Makk, cunoscut, conform comunicatului, pentru înfiinţarea primului cabinet veterinar privat din România în 1990, dispune de o echipă de 9 medici veterinari şi oferă servicii complexe, de la radiologie digitală, ecografie, EKG şi CT, până la intervenţii de chirurgie minim invazivă, endoscopie, laparoscopie, bronhoscopie şi oftalmoscopie.

Fondatorul clinicii, Dr. Victor Makk, a declarat: „Integrarea Clinicii Veterinare Lempeş-Braşov în reţeaua PartnerVet reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea noastră. Parteneriatul ne permite accesul la programe de mentorat şi la aparatură medicală modernă, pentru a ne concentra pe ceea ce contează cel mai mult: calitatea serviciilor medicale oferite pacienţilor noştri”, evidenţiază comunicatul de presă.

CEO PartnerVet, Ioan Masca, a adăugat: Achiziţia Clinicii Veterinare Lempeş aduce competenţe valoroase în chirurgia minim invazivă şi imagistica veterinară şi continuă strategia noastră de dezvoltare accelerată prin integrarea unor clinici performante, cu echipe puternice, în beneficiul pacienţilor şi al proprietarilor de animale de companie”, se adaugă în comunicat.

PartnerVet se concentrează, conform comunicatului remis pe adresa redacţiei, pe standardizarea infrastructurii tehnologice, modernizarea clinicilor partenere, dezvoltarea prezenţei digitale şi pregătirea profesională a personalului. În 2026, grupul planifică peste 10.000 de ore de programe de instruire, menite să crească standardele de practică veterinară şi să formeze o nouă generaţie de medici veterinari pregătiţi în cele mai moderne protocoale medicale, mai specifică sursa amintită.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb