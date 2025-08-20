Patria Bank raportează creşteri solide ale portofoliului de credite şi ale vânzărilor de credite noi în primul semestru din 2025

Patria Bank (BVB: PBK), bancă românească orientată spre susţinerea companiilor antreprenoriale locale, listată pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, a înregistrat o evoluţie puternică a portofoliului de credite şi a vânzărilor de credite noi pe segmentele strategice de clienţi în primul semestru din 2025, conform datelor cu privire la principalii indicatori de performanţă ai băncii pentru perioada încheiată la 30 iunie 2025, se arată într-un comunicat al băncii remis redacţiei.

La 30 iunie 2025, portofoliul total de credite performante acordate persoanelor juridice a atins 2,13 miliarde lei, în creştere cu 16% faţă de sfârşitul anului 2024 şi cu 24% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Toate segmentele au contribuit la această dinamică, cu avansuri semnificative în zona Agro (+33% faţă de decembrie 2024), Micro (+15%) şi IMM & Corporate (+12%). Creşterile au fost susţinute de programe de finanţare specializate, inclusiv parteneriate cu Fondul European de Investiţii (InvestEU), precum şi de produse dedicate, cum este „Creditul Competitiveness”, lansat în 2024.

„Rezultatele comerciale din primul semestru arată că strategia noastră de a rămâne aproape de clienţi, de a înţelege specificul fiecărui sector şi de a livra soluţii de finanţare adaptate produce efecte vizibile. Creşterile solide pe toate segmentele reflectă atât efortul echipei noastre, cât şi încrederea clienţilor. În acelaşi timp, ne-am concentrat pe consolidarea bazei de resurse, pe menţinerea unei discipline riguroase în gestionarea riscurilor şi pe dezvoltarea unor produse şi servicii care răspund rapid la schimbările din economie şi din nevoile clienţilor. Continuăm să construim parteneriate pe termen lung şi să sprijinim dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri şi a comunităţilor pe care le deservim”, a declarat Valentin Vancea, Director General al Patria Bank.

În segmentul AGRO, activităţile din primul semestru al anului s-au concentrat pe finanţarea dedicată pentru agricultura sezonieră şi modernizare, precum şi pe finanţări în industria alimentară. Cererea de finanţare din partea fermierilor români în prima jumătate a anului 2025 reflectă o dinamică pozitivă alimentată de nevoile de capital de lucru ale fermierilor, precum şi de interesul în creştere pentru proiecte cu fonduri europene.

În ceea ce priveşte segmentul MICRO, în primele şase luni din 2025, banca a continuat sa se concentreze pe sprijinirea microîntreprinderilor si companiilor mici, fructificând în continuare, în beneficiul clienţilor, împrumuturile cu garanţii emise de Fondul European de Investiţii (Programul InvestEU).

La nivelul segmentului IMM & Corporate, creditul Competitiveness, lansat in 2024, a continuat sa fie in prima jumătate a anului 2025 unul dintre principalii vectori de creştere ai activităţii de creditare IMM. Produsul, dezvoltat în parteneriat cu Fondul European de Investiţii (FEI), oferă condiţii preferenţiale pentru antreprenori, incluzând perioade extinse de finanţare, lipsa garanţiilor reale pentru creditele de capital de lucru şi un cost total de finanţare redus comparativ cu produsele standard.

În zona Corporate, Patria Bank şi-a continuat sprijinul pentru companiile mari care au nevoie de soluţii de finanţare complexe şi structurate, menite să susţină extinderea activităţilor şi să răspundă provocărilor unui mediu economic volatil.

Vânzările de credite noi către persoane juridice au ajuns la 324 milioane lei în trimestrul al doilea din 2025, în urcare cu 23% faţă de T2 2024, iar la nivelul primului semestru acestea au totalizat 732 milioane lei, cu 40% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia a fost impulsionată în special de segmentele Agro (+86% faţă de T2 2024) şi Micro (+29%).

Depozitele atrase de la clienţii persoane juridice au crescut cu 6,1% faţă de sfârşitul anului 2024 şi cu 52% faţă de 30 iunie 2024, ajungând la 1,69 miliarde lei, confirmând nivelul ridicat de încredere al clienţilor în bancă.

Pe segmentul retail, soldul total al creditelor performante a atins 536 milioane lei la 30 iunie 2025, o creştere moderată, de 10%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, susţinută de avansul creditelor negarantate (+51% faţă de iunie 2024). Vânzările de credite noi aferente segmentului de retail au fost de 67 milioane lei în T2 2025, cu 48% peste nivelul din T2 2024, fiind dominate de creditele negarantate (82% din total).

În ceea ce priveşte sursele de finanţare aferente segmentului de retail (depozite la termen şi conturi curente), acestea au totalizat 2,09 miliarde lei în primul semestru din 2025, menţinându-se stabile comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în pofida presiunilor concurenţiale din piaţă.