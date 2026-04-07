Patriarhia Română: Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim

S.B.
Miscellanea / 7 aprilie, 10:01

Patriarhia Română arată că Sfânta Lumină de la Ierusalim urmează să fie adusă, în Sâmbăta Mare, şi oferită delegaţilor eparhiilor prezenţi la Aeroportul Otopeni, informează news.ro.

Potrivit reprezentanţilor Patriarhiei Române, tradiţia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurată în anul 2009 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, va fi continuată şi în acest an.

”În seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, este programată aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând a fi oferită delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române prezenţi la Aeroportul Internaţional Otopeni. Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor”, arată aceştia.

Tot sâmbătă seară, în jurul orei 19.00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Conform sursei citate, aducerea şi oferirea Sfintei Lumini de la Ierusalim tuturor lăcaşurilor de cult din cuprinsul Patriarhiei Române reprezintă un puternic simbol al comuniunii şi unităţii ecleziale, precum şi o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos.

”La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ţinând cont de situaţia geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forţă majoră neprevăzută. Într-o astfel de situaţie total nedorită şi imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena», de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”, precizează reprezentanţii Patriarhiei Române.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 11:03)

    Asta era singura problema a acestei tari....


*reclama uniprest_2026.jpg*}
adb