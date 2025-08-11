Patru reactoare ale centralei nucleare Gravelines, oprite din cauza unui roi de meduze

Patru unităţi ale centralei nucleare Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite duminică seară, 11 august, după ce un „roi masiv şi imprevizibil” de meduze a pătruns în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat luni operatorul EDF, citat de presa internaţională.

Centrala, situată pe coasta franceză între Calais şi Dunkirk, este una dintre cele mai mari din ţară şi utilizează apă dintr-un canal conectat la Marea Nordului pentru răcire. Cele şase unităţi ale sale produc fiecare 900 MW, adică un total de 5,4 GW.

„Reactoarele 2, 3 şi 4 s-au oprit automat când tamburii de filtrare ai staţiilor de pompare s-au umplut cu un roi masiv şi imprevizibil de meduze. Reactorul 6 s-a oprit la scurt timp după aceea”, a precizat EDF. Celelalte două unităţi erau deja oprite pentru mentenanţă planificată, ceea ce a dus la suspendarea temporară a producţiei întregii centrale, conform sursei citate.

EDF a subliniat că incidentul nu a afectat siguranţa instalaţiilor nucleare, a personalului sau a mediului. Specialiştii consideră că prezenţa meduzelor este favorizată de temperaturile mai ridicate ale apei din Marea Nordului, pe fondul încălzirii globale.