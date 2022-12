PAUL STĂNESCU (PSD):"Am încredere că şi în anul 2023 vom continua să guvernăm în interesul românilor"

Secretarul general al PSD Paul Stănescu a precizat că acest an a fost unul greu, însă social-democraţi vor continua să guverneze în interesul românilor şi vor lupta pentru continuitatea stabilităţii politice, conform News.ro.

"La final de an este vremea bilanţurilor şi, din acest punct de vedere, eu cred că PSD a demonstrat, aşa cum a promis, că poate asigura o guvernare stabilă în vremuri dificile. La fel de adevărat este şi că, în cadrul coaliţiei, nu am reuşit mereu să luăm cele mai adecvate decizii. Dar am revenit la ele, le-am corectat, şi întotdeauna am ţinut ca acestea să respecte două principii politice: solidaritatea şi responsabilitatea. A fost un an greu, iar eu le mulţumesc tuturor românilor că la sfârşitul lui 2022 şi-au păstrat încrederea în PSD. Le mulţumesc, de asemenea, membrilor social-democraţi şi aleşilor locali ai PSD - primarilor noştri, preşedinţilor de consilii judeţene, consilierilor locali şi judeţeni - pentru efortul lor de a arăta că schimbăm şi sprijinim România inclusiv de la firul ierbii. Şi nu în ultimul rând, mulţumesc echipei PSD pentru unitate şi decizii responsabile", a scris Paul Stănescu, astăzi pe Facebook.

El a adăugat că are încredere că "şi în anul 2023 vom continua să guvernăm în interesul românilor".

"Şi ştiu că PSD va lupta în continuare pentru stabilitate politică. Nu în ultimul rând, am speranţa că ne vom urmări cu mai mult pragmatism interesele naţionale în Uniunea Europeană. Pentru că una dintre lecţiile sfârşitului de an 2022 este că nu mai putem avea o politică externă pasivă, nu mai putem spera doar la bunăvoinţa altora, ci trebuie să apărăm şi să promovăm mai activ şi cu mai multă determinare obiectivele noastre în cadrul comunităţii europene. La mulţi ani tuturor românilor! Vă doresc un An Nou în care compasiunea şi solidaritatea să se transforme în puterea noastră de a trece peste orice încercare!", a completat Stănescu.