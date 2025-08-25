Pavel Durov critică ancheta din Franţa la un an după arestarea sa

Pavel Durov, fondatorul şi directorul Telegram, a transmis pe canalul său un mesaj în care denunţă ancheta penală desfăşurată în Franţa, la un an după arestarea sa spectaculoasă pe aeroport, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.

„Acum un an, poliţia franceză m-a reţinut timp de patru zile pentru că anumite persoane despre care nu auzisem niciodată foloseau Telegram pentru a comite infracţiuni. Un an mai târziu, «ancheta penală» condusă împotriva mea încă se chinuie să găsească vreo neregulă din partea mea sau din partea Telegram”, a afirmat Durov, în vârstă de 40 de ani.

El a calificat arestarea drept „absurdă din punct de vedere juridic şi logic” şi a subliniat că „practicile de moderare sunt conforme cu standardele din sector, iar Telegram a răspuns întotdeauna tuturor cererilor juridice obligatorii din partea Franţei”. Potrivit acestuia, autorităţile franceze nu au respectat procedura legală necesară, ceea ce ar fi condus la situaţia actuală.

Deşi a obţinut în iunie o relaxare a controlului judiciar, Durov este obligat să revină în Franţa la fiecare 14 zile. „Singura consecinţă a arestării mele până în prezent a fost un prejudiciu imens adus imaginii Franţei ca ţară a libertăţii. Un lucru este sigur, însă: vom continua să luptăm - şi vom câştiga”, a adăugat fondatorul Telegram.

Pavel Durov, care a obţinut cetăţenia franceză în 2021, a fost pus sub acuzare în august 2024 pentru o serie de infracţiuni de criminalitate organizată, fiind acuzat că nu a luat măsuri suficiente împotriva difuzării de conţinuturi criminale pe Telegram.