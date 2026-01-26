PeliPartners a asistat Star Residence Invest în prima tranzacţie de pe piaţa de birouri din 2026

PeliPartners a asistat Star Residence Invest, o societate listată la Bursa de Valori Bucureşti (piaţa AeRO, simbol REIT), în procesul de achiziţie a clădirii de birouri Polonă 68, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Echipa PeliPartners a furnizat asistenţă juridică completă pe parcursul întregului proces, incluzând analiza juridică a activului, structurarea tranzacţiei, negocierea documentaţiei contractuale şi asistenţă la semnarea contractului, a relatat comunicatul.

Tranzacţia a presupus coordonarea unor aspecte juridice sofisticate, specifice investiţiilor realizate de entităţi listate la Bursa de Valori Bucureşti, unde conformitatea cu reglementările de piaţă de capital joacă un rol esenţial, a informat sursa amintită.

Mandatul a fost coordonat de Alexandra Ioniţă, Partener, sub supervizarea lui Francisc Peli, Partener Coordonator, a subliniat comunicatul de presă.