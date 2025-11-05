Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Percheziţii DNA la foşti ofiţeri şi politicieni

A.B.
Miscellanea / 5 noiembrie, 16:54

Procurorii DNA efectuează percheziţii în 23 de locaţii din Bucureşti şi mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de corupţie care vizează un grup de persoane influente din mediul politic, militar şi de afaceri, potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Printre cei vizaţi se numără generalul SIE în rezervă Nicolae Iană (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană şi doi foşti ofiţeri SRI, au declarat surse judiciare pentru G4Media. De asemenea, percheziţii au loc şi la domiciliul liderului PNL Vaslui, Mihai Barbu, potrivit aceloraşi surse.

Dosarul îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă. Procurorii suspectează că ferma de pui a acestuia ar fi avut loturi infestate cu salmonella, iar gruparea ar fi acţionat pentru a evita sancţiunile Direcţiei Sanitar-Veterinare din Vaslui, încercând să schimbe conducerea instituţiei.

Nicolae Iană, fost ofiţer SIE şi fost angajat al companiei Petromservice - controlată de Sorin Ovidiu Vântu şi Liviu Luca -, este descris de surse media drept apropiat al grupării Călin Georgescu - Horaţiu Potra şi având relaţii în statele arabe.

Potrivit comunicatului DNA, ancheta vizează zece persoane suspectate de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii pentru obţinerea de foloase necuvenite, fapte prevăzute de articolul 13 din Legea 78/2000 privind combaterea corupţiei.

Printre persoanele investigate s-ar afla şi Cristian Bălan, implicat anterior în dosarul magazinelor din Aeroportul Otopeni.

Percheziţiile au loc în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Timiş şi în Bucureşti, cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei şi al mai multor structuri teritoriale.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 18:09)

    hai "Vlad Tepes"!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 18:24)

    Poate ajung și pe la palatul Victoria .

