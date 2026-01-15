Percheziţii în Constanţa şi Buzău într-un caz de credite obţinute cu acte false

Poliţiştii efectuează şase percheziţii în judeţele Constanţa şi Buzău, într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals privind identitatea. Ancheta vizează mai multe persoane care ar fi obţinut credite bancare folosind cărţi de identitate şi documente falsificate, din care rezulta în mod neadevărat că sunt pensionari militari. Prejudiciul este estimat la aproape 1,5 milioane de lei, precizează News.ro.

,,Potrivit poliţiştilor, o femeie, sprijinită de alte persoane, ar fi recrutat oameni cu venituri reduse, punându-le la dispoziţie cărţi de identitate şi alte documente falsificate, care indicau în mod neadevărat statutul de pensionari militari şi venituri inexistente. Pe baza acestor acte ar fi fost contractate credite bancare. Percheziţiile efectuate joi au vizat locuinţe şi spaţii utilizate de persoanele cercetate, precum şi punctul de lucru al unei societăţi comerciale din judeţul Constanţa", a transmis IPJ Constanţa.